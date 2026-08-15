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Kinoafisha Films Saccharine Showtimes for Saccharine (2026) in Almaty today

Showtimes for Saccharine (2026) in Almaty today

Saccharine
Saccharine Drama, Horror, Sci-Fi 2026 / Australia / Finland / USA
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Showtimes for Saccharine in Almaty on 15 August 2026
Chaplin MegaPark
Zhibek Zholy
2D, RU
00:25 from
Halyk IMAX Kinopark 16 Almaty, Kuldzhinskiy trakt, 106 (2 etazh)
2D, RU
01:00 from
Kinoforum 10 (TRTs Forum) g. Almaty, ul. Seyfullina, 617, TRTs «Forum», 5-y etazh
2D
00:35 from
Kinopark 5 Atakent g. Almaty, TRK Atakent Mall, ul. Timiryazeva, 42 k3
2D, RU
00:20 from 01:20 from
Kinoplexx 12 Alatau Plaza g. Almaty, ul. Yrysty, 46/4, TTs Alatau Plaza
2D, RU
00:30 from 01:30 from
Kinoplexx 5 Maxima g. Almaty, TRK MAXIMA, pr. Rayymbeka, 239g
2D, RU
01:00 from
Kinoplexx 7 Aport g. Almaty, TRTs Aport Mall, ul. Tashkentskiy trakt, 17k
2D, RU
01:00 from
Kinoplexx 7 Sary-Arka
Moskva
2D, RU
00:50 from 01:50 from
The cinema reserves the right to change showtimes and ticket prices
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