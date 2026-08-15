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Киноафиша Статьи Эти 3 российских фильма — одни из самых дорогих в XXI веке: №2 заработал 2,78 млрд рублей, а №3 с треском провалился в прокате 

Эти 3 российских фильма — одни из самых дорогих в XXI веке: №2 заработал 2,78 млрд рублей, а №3 с треском провалился в прокате 

15 августа 2026 18:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Вызов», «Тайна печати дракона»

В списке нет ни одной сказки. 

Миллиард рублей для российского кино давно перестал звучать как что-то фантастическое. Но самое интересное начинается тогда, когда сравниваешь огромные бюджеты с реальными сборами: оказывается, дорогой фильм совсем не обязательно становится успешным.

«Вызов»

На фоне остальных участников списка «Вызов» выглядит настоящим счастливчиком. На фильм Клима Шипенко потратили около 946 млн рублей, причем часть сцен с Юлией Пересильд действительно снимали на МКС. Съемочная группа провела на орбите две недели, превратив проект в уникальный эксперимент для мирового кино.

В прокате «Вызов» собрал около 2,14 млрд рублей. Если учитывать, что примерно половина кассы остается у кинотеатров, фильм все равно смог перекрыть свой бюджет. Редкий случай, когда громкий эксперимент оказался еще и вполне успешным коммерческим проектом.

«Сталинград»

Кадр из фильма "Сталинград"

А вот «Сталинград» Федора Бондарчука поставил ставки еще выше. Бюджет картины составил примерно 2,46 млрд рублей, зато прокат принес внушительные 5,576 млрд. Фильм стал первым российским проектом, снятым в формате IMAX 3D, и одним из немногих действительно крупных отечественных коммерческих успехов.

Даже после условного деления кассы пополам получается около 2,78 млрд рублей — то есть бюджет перекрыт. И вот здесь уже можно говорить не просто о красивом блокбастере, а о проекте, который действительно смог вернуть вложенные деньги.

«Тайна печати дракона»

А теперь абсолютный антипод «Вызова» и «Сталинграда». На «Тайну печати дракона» потратили невероятные 4,018 млрд рублей — это самый дорогой фильм в истории российского кино по данным «35 mm». В кадре появились Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, а создатели рассчитывали на огромные сборы.

Но реальность оказалась куда скромнее: российский прокат принес около 329 млн рублей, а общие сборы составили примерно 1,148 млрд. Даже близко к бюджету это не подошло. И вот здесь особенно хорошо видно простое правило киноиндустрии: миллиарды на экране еще не означают миллиарды в кассе.

Ранее мы писали: За первое полугодие 2026 года россияне чаще всего смотрели эти 3 детективных сериала: №2 крутят по ТВ уже 19 лет.

Фото: Кадр из фильма «Вызов», «Тайна печати дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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