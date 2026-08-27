Расписание Астрал 6: Они уже здесь в Астане на 27 августа 2026 Arsenal г. Астана, ул. Ы. Алтынсарин, 4 2D 13:05 от 1800 ₸ 15:10 от 2000 ₸ 17:15 от 2000 ₸ 19:20 от 2200 ₸ 21:25 от 2200 ₸ 23:30 от 2200 ₸ Aru Cinema г. Астана, ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж 2D 14:15 от 2800 ₸ 15:10 от 2800 ₸ 16:15 от 2800 ₸ 19:20 от 3200 ₸ 21:20 от 3200 ₸ 23:20 от 3200 ₸ Chaplin Khan Shatyr г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж 2D, RU 13:40 от 2500 ₸ 16:35 от 3300 ₸ 18:40 от 4100 ₸ 22:05 от 4100 ₸ 00:05 от 3600 ₸ Chaplin MEGA Silk Way г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62 2D, EN 18:50 от 3900 ₸ 2D, RU 14:05 от 3000 ₸ 15:40 от 3500 ₸ 17:00 от 2800 ₸ 18:20 от 3900 ₸ 20:10 от 3900 ₸ 21:50 от 3900 ₸ 23:00 от 3500 ₸ 00:30 от 1700 ₸ Dostar Cinema г. Астана, проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12 2D 15:40 от 2200 ₸ 21:25 от 2600 ₸ Grand Cinema г. Астана, ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 2D, RU 14:30 от 2200 ₸ 16:35 от 2200 ₸ 21:25 от 2600 ₸ 23:15 от 2600 ₸ Keruen Cinema г. Нур-Султан, ул. Достык, 16, Talan Gallery, 2 этаж 2D 23:15 от 30000 ₸ Kinopark 7 IMAX Keruen г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9 2D, RU 21:40 от 3500 ₸ 22:40 от 3500 ₸ 23:50 от 3500 ₸ 00:50 от 3500 ₸ Kinopark 8 IMAX Saryarka г. Астана, ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24 2D, RU 21:50 от 3500 ₸ 22:50 от 3500 ₸ 00:10 от 3100 ₸ 01:10 от 3100 ₸ Арман 3D г. Астана, просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк» 2D 14:10 от 3000 ₸ 16:05 от 2600 ₸ 18:10 от 3200 ₸ 23:50 от 5000 ₸