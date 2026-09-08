3 малобюджетных фэнтези-сериала, которым не нужны были миллионы, чтобы создать крутую историю: идеальны во всем

Они доказали, что и с малым бюджетом можно фантазировать.

Иногда для хорошего фэнтези совсем не нужны огромные бюджеты. Достаточно необычного мира, харизматичных героев и истории, от которой сложно оторваться.

«Благие знамения» — ангел, демон и конец света

Азирафель и Кроули знакомы много веков, но объединиться им приходится ради одной важной цели — остановить Армагеддон. Сериал «Благие знамения» смешивает фэнтези, сатиру и комедию, а отношения двух главных героев становятся его настоящим сердцем.

Здесь есть библейские сюжеты, современный мир и немало совершенно абсурдных ситуаций. История уже завершена, поэтому можно спокойно смотреть без ожидания продолжения.

«Уэнсдей» — мрачная академия и семейка Аддамс

Уэнсдей отправляется в академию Невермор, где учатся подростки со сверхъестественными способностями. Но обычной школьной жизнью дело, конечно, не ограничивается: героиня оказывается втянута в расследование таинственных преступлений.

Мрачная атмосфера, черный юмор, детективная линия и фирменная невозмутимость Уэнсдей делают сериал очень удобным для запойного просмотра.

«Моя леди Джейн» — история, которую переписали

Вместо привычной истории леди Джейн Грей зрителей ждут оборотни, политические интриги и романтика. Здесь конфликт между обычными людьми и оборотнями-этианами становится основой совершенно новой версии английской истории.

Особенно хороша любовная линия Джейн и Гилфорда: между героями отличная химия, а приключения, юмор и фэнтези отлично работают вместе. Правда, сериал закрыли после первого сезона.

Три разных настроения: сатирическое фэнтези, мрачная мистика и романтическое приключение. Для одного свободного уикенда — кажется, идеальный набор.

Ранее мы писали: Список без «Игры престолов»: 3 культовых сериала HBO, где финал — идеальное завершение всей истории.