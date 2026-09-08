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Это культовое аниме не зря называют японской «Игрой престолов»: стены, ходоки, подождите…а где драконы?

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Собрали пересечения двух известных картин.

«Атаку титанов» нередко сравнивают с «Игрой престолов», только уже в формате аниме. Оба произведения отличаются масштабом, жестокими битвами, политическими интригами и атмосферой сурового средневекового мира. Правда, вместо драконов в японском сериале появились гиганты, но общих черт между двумя историями всё равно немало.

Разбираем четыре наиболее заметные параллели между культовым проектом HBO и популярным аниме.

Стены

В «Игре престолов» ключевую роль играет огромная Ледяная Стена, отделяющая Семь королевств от опасностей, скрывающихся за её пределами. Она должна была остановить Белых Ходоков и армию мертвецов.

В «Атаке титанов» похожую функцию выполняют сразу три гигантские стены, за которыми человечество пытается спрятаться от нападений титанов. Это самое очевидное сходство между двумя историями, но далеко не единственное.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Титаны и Белые Ходоки

В обоих произведениях главная угроза оказывается гораздо сложнее, чем кажется сначала. В аниме существуют разумные титаны — Женская особь, Звероподобный и Прародитель. Они способны не только сражаться самостоятельно, но и управлять другими существами, превращая их в оружие.

Похожая идея есть и в «Игре престолов»: Белые Ходоки могут создавать армию мертвецов и контролировать её действия.

При этом герои обеих историй долгое время ошибаются насчет настоящего врага. В Вестеросе Ночной дозор уделял больше внимания одичалым и не воспринимал всерьёз рассказы об Иных. В «Атаке титанов» люди годами сражались с гигантами, не понимая всей картины и не зная, кто на самом деле стоит за происходящими событиями.

Кадр из мультсериала «Атака титанов»

Те, кто защищает человечество

Еще одна общая черта — наличие отрядов, которые берут на себя самую опасную работу. Они покидают безопасные территории, отправляются за стены и пытаются узнать больше о враге.

В мире «Игры престолов» эту роль выполнял Ночной дозор, стоявший на границе цивилизации. В «Атаке титанов» подобные задачи легли на плечи разведкорпуса и гарнизонных войск, которые рисковали жизнью ради защиты людей.

Эрен и древовидцы

Еще одна интересная связь касается способности видеть прошлое и будущее. Эрен Йегер, получив силу Атакующего титана, получил возможность заглядывать в события разных временных периодов.

Похожая особенность была у древовидцев из «Игры престолов». Их описывали как существ, способных видеть сквозь время и наблюдать за происходящим.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Игра престолов», мультсериала «Атака титанов»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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