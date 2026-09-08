Это культовое аниме не зря называют японской «Игрой престолов»: стены, ходоки, подождите…а где драконы?

«Атаку титанов» нередко сравнивают с «Игрой престолов», только уже в формате аниме. Оба произведения отличаются масштабом, жестокими битвами, политическими интригами и атмосферой сурового средневекового мира. Правда, вместо драконов в японском сериале появились гиганты, но общих черт между двумя историями всё равно немало.

Разбираем четыре наиболее заметные параллели между культовым проектом HBO и популярным аниме.

Стены

В «Игре престолов» ключевую роль играет огромная Ледяная Стена, отделяющая Семь королевств от опасностей, скрывающихся за её пределами. Она должна была остановить Белых Ходоков и армию мертвецов.

В «Атаке титанов» похожую функцию выполняют сразу три гигантские стены, за которыми человечество пытается спрятаться от нападений титанов. Это самое очевидное сходство между двумя историями, но далеко не единственное.

Титаны и Белые Ходоки

В обоих произведениях главная угроза оказывается гораздо сложнее, чем кажется сначала. В аниме существуют разумные титаны — Женская особь, Звероподобный и Прародитель. Они способны не только сражаться самостоятельно, но и управлять другими существами, превращая их в оружие.

Похожая идея есть и в «Игре престолов»: Белые Ходоки могут создавать армию мертвецов и контролировать её действия.

При этом герои обеих историй долгое время ошибаются насчет настоящего врага. В Вестеросе Ночной дозор уделял больше внимания одичалым и не воспринимал всерьёз рассказы об Иных. В «Атаке титанов» люди годами сражались с гигантами, не понимая всей картины и не зная, кто на самом деле стоит за происходящими событиями.

Те, кто защищает человечество

Еще одна общая черта — наличие отрядов, которые берут на себя самую опасную работу. Они покидают безопасные территории, отправляются за стены и пытаются узнать больше о враге.

В мире «Игры престолов» эту роль выполнял Ночной дозор, стоявший на границе цивилизации. В «Атаке титанов» подобные задачи легли на плечи разведкорпуса и гарнизонных войск, которые рисковали жизнью ради защиты людей.

Эрен и древовидцы

Еще одна интересная связь касается способности видеть прошлое и будущее. Эрен Йегер, получив силу Атакующего титана, получил возможность заглядывать в события разных временных периодов.

Похожая особенность была у древовидцев из «Игры престолов». Их описывали как существ, способных видеть сквозь время и наблюдать за происходящим.

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