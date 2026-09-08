Эту дораму на Netflix не зря называют азиатским «Интерстелларом»: но корейцы все равно не смогли как Нолан

В последние годы космическая фантастика снова переживает подъем, а создатели со всего мира пытаются повторить успех «Интерстеллара» — соединить масштабное путешествие к звездам с личной драмой героев. К этой гонке присоединилась и Южная Корея: на Netflix есть дорама, которая переносит привычные для жанра эмоции и романтические линии за пределы Земли.

Как и в фильме Кристофера Нолана, в ленте «Море спокойствия» космос становится не просто декорацией, а местом, где героям приходится сталкиваться с одиночеством, опасностями и сложными решениями.

Сюжет

В будущем Земля сталкивается с тяжелым экологическим кризисом: исчезают привычные источники воды, а людям приходится получать ее по строгим нормам. В попытке найти решение власти отправляют лунную экспедицию на заброшенную научную станцию, где пять лет назад произошла авария, унесшая жизни почти всего персонала.

Команду возглавляют капитан Хан и астробиолог Сон Чжиан, для которой эта миссия имеет личное значение — среди погибших на станции была ее сестра. Главная задача экипажа — забрать секретные образцы и выяснить, что произошло во время катастрофы.

После посадки на Луну команда с трудом добирается до базы, но вместо ожидаемого радиационного заражения обнаруживает нечто гораздо более странное. Среди находок оказывается тело солдата, погибшего при загадочных обстоятельствах: на первый взгляд кажется, что причиной смерти стало утопление — хотя действие происходит на Луне.

Детали

Дорама «Море спокойствия» на платформе Netflix получила смешанные, но в целом умеренно-положительные отзывы. На Кинопоиске рейтинг сериала составляет 6.5 балла, а на IMDb — 6.9.

Зрители по достоинству оценили мрачные виды лунной базы, элементы детектива и космического триллера. Всего 8 серий примерно по 45 минут, поэтому история не успевает надоесть и смотрится довольно быстро. А участие известных корейских актеров привлекает внимание и удерживает интерес даже при провисании сюжета.

Но некоторые зрители отмечают, что завязка может показаться медленной и скучной, середина и концовка — сбивающими с толку. Критики из числа любителей фантастики ругают сериал за игнорирование законов физики — впрочем, так было и с «Интерстелларом».

«Довольно неплохая попытка создать научно-фантастический триллер», «Дорама держит в напряжении до самой последней минуты. В каждой серии есть небольшие, но захватывающие моменты. Но состояние Земли плохо объяснено и представлено просто как факт, а не как нечто, требующее более глубокого исследования. В сериале есть несколько флэшбеков, которые намекают на прошлое и раскрывают характеры персонажей. Но, помимо них, герои остаются безликими», — пишут в Сети.

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