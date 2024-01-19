Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Kinopark 7 IMAX Keruen

Kinopark 7 IMAX Keruen

Астана
Адрес
г. Астана, ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
Показать на карте
Телефон

+7 (775) 612-40-60

Позвонить
Билеты от 1900 ₸
В избранное Уже в избранном

Сеть

Kinopark Theatres

О кинотеатре

Kinopark 7 IMAX Keruen 3D открылся в 2009 году. В кинотеатре работают семь залов, в общей сложности вмещающих в себя 1411 зрителей. Площадь кинотеатра составляет 4,3 тысяч квадратных метров.

Главной особенностью кинотеатров сети Kinopark является возможность смотреть кино в формате IMAX. В залах установлено новейшее оборудование, включающее в себя цифровой проектор NEC, систему 3D Dolby Laboratories и экран Harkness Hall. Кресла производства фирмы Figueras позволят зрителям расслабиться и насладиться высоким качеством просмотра.

На территории кинотеатра также работает бургерный ресторан, который порадует вас современным дизайном и обширным меню, где каждый найдёт что-либо на свой вкус.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
IMAX
Официант
Парковка
мало голосов Оцените
5 голосов
Билеты от 1900 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Kinopark 7 IMAX Keruen
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 1 сеанс
00:40 от 2100 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 1 сеанс
01:00 от 1900 ₸ ...
Джунглилау
Джунглилау
Сегодня 1 сеанс
01:10 от 1900 ₸ ...
Таинственная девушка
Таинственная девушка
Сегодня 1 сеанс
00:50 от 2100 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Aruzhan Alina 19 января 2024, 14:40
Хотели сделать возврат билета спустя минуты 10, так как поменялись планы и не успевали. Нам кассиршы сказали, что при возврате эту сумму удержат с… Читать дальше…
Айдана Абышева 13 июля 2024, 18:45
Звоню не отвечают на звонки, купила билет онлайн, по ошибке в 20:30 и в 20:30 начало фильма почему с онлайн продажи не снимают? Хотела сделать… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
5 голосов
Оцените
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Kinopark 7 IMAX Keruen

Сегодня 29 Завтра 30 чт 2
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KK
00:40 от 2100 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KK
01:00 от 1900 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KK
01:10 от 1900 ₸
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше