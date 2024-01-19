Kinopark 7 IMAX Keruen 3D открылся в 2009 году. В кинотеатре работают семь залов, в общей сложности вмещающих в себя 1411 зрителей. Площадь кинотеатра составляет 4,3 тысяч квадратных метров.

Главной особенностью кинотеатров сети Kinopark является возможность смотреть кино в формате IMAX. В залах установлено новейшее оборудование, включающее в себя цифровой проектор NEC, систему 3D Dolby Laboratories и экран Harkness Hall. Кресла производства фирмы Figueras позволят зрителям расслабиться и насладиться высоким качеством просмотра.

На территории кинотеатра также работает бургерный ресторан, который порадует вас современным дизайном и обширным меню, где каждый найдёт что-либо на свой вкус.