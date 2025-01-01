Рейтинг кинотеатров Астаны

Меню
1
Евразия Cinema7
ул. Петрова, 24
8 отзывов
2
Kinopark 6 Keruencity
ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
3
Kinopark 8 IMAX Saryarka
ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
2 отзыва
4
Chaplin Khan Shatyr
просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
5
Aru Cinema
ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
6
Open Sky cinema
ул. Сарайшык, 13/6
7
Chaplin MEGA Silk Way
просп. Кабанай батыра, 62
5 отзывов
8
Kinopark 7 IMAX Keruen
ТРЦ Keruen, 4 этаж, ул. Достык, 9
2 отзыва
9
Dostar Cinema
проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
10
Arsenal
ул. Ы. Алтынсарин, 4
11
Арман 3D
просп. Кабанбай Батыра, 21, ТРЦ «Азия парк»
12
Paramount
улица Кайыма Мухамедханова, 6
13
Arman Asia Park (Астана)
левый берег, ТРЦ «Asia Park»
1 отзыв
14
Киноконцертный зал «КазМедиа Холл»
ул. Кунаева 4
15
Арсенал 3D
ул. Ы. Алтынсарина, 4
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
