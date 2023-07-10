Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Chaplin MEGA Silk Way

Chaplin MEGA Silk Way

Астана
Адрес
г. Астана, просп. Кабанай батыра, 62
Показать на карте
Телефон

+7 (747) 174-25-57

Позвонить
Билеты от 1400 ₸
В избранное Уже в избранном

Сеть

Chaplin Cinemas

О кинотеатре

Кинотеатр Chaplin MEGA Silk Way входит в сеть кинотеатров Chaplin.

Одиннадцатизальный кинотеатр нового поколения на 1830 мест. Общая площадь кинотеатра – пять с половиной тысяч квадратных метров. Уникальность Chaplin в MEGA Silk Way в технологии RealD 3D, которая дает высокую четкость картинки, а также в размерах большого экрана – его высота достигает 12 метров, это самый большой экран в столице. Все залы кинотеатра оборудованы звуковой системой Dolby, а в двух больших залах установлена система Dolby Atmos, создающая 3D акустическую картинку. Впервые в Казахстане мы реализовали идею автоматизированных терминалов по продаже билетов, которые сделают процесс покупки более быстрым, удобным и интерактивным. Новая система обслуживания гостей – зона self-service, где зрители смогут сами выбрать продукцию бара. Бронирование билетов не предусмотрено.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Есть сканнер билетов
Есть терминал распечатки билетов
RealD
Dolby Atmos
Диваны
Парковка
мало голосов Оцените
5 голосов
Билеты от 1400 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 5 сеансов
10:40 от 1400 ₸ 15:00 от 1900 ₸ 18:00 от 2500 ₸ 18:50 от 2500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 6 сеансов
10:20 от 1400 ₸ 12:15 от 1700 ₸ 14:05 от 10000 ₸ 21:00 от 2500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
00:35 от 2200 ₸ 14:00 от 1900 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 3 сеанса
11:00 от 1400 ₸ 14:35 от 1900 ₸ 19:15 от 2500 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Гульнара Гульнара 10 июля 2023, 06:30
Сотрудники кинотеатра chaplin Mega Silk Way Astana просто ужасны, вчера мы купили билеты на 21:00 , я родная сестра брату было 17 они не впустили в… Читать дальше…
Nurik Umirzak 7 мая 2022, 20:24
Телефонны не берут они
Отзывы Написать отзыв
5 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way

Завтра 30 ср 1 вт 21
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, EN
18:00 от 2500 ₸
2D, RU
10:40 от 1400 ₸ 15:00 от 1900 ₸ 18:50 от 2500 ₸ 21:20 от 10000 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1400 ₸ 12:15 от 1700 ₸ 14:05 от 10000 ₸ 21:00 от 2500 ₸ 22:00 от 2500 ₸ 23:30 от 10000 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
00:35 от 2200 ₸ 14:00 от 1900 ₸
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше