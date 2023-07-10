Кинотеатр Chaplin MEGA Silk Way входит в сеть кинотеатров Chaplin.
Одиннадцатизальный кинотеатр нового поколения на 1830 мест. Общая площадь кинотеатра – пять с половиной тысяч квадратных метров. Уникальность Chaplin в MEGA Silk Way в технологии RealD 3D, которая дает высокую четкость картинки, а также в размерах большого экрана – его высота достигает 12 метров, это самый большой экран в столице. Все залы кинотеатра оборудованы звуковой системой Dolby, а в двух больших залах установлена система Dolby Atmos, создающая 3D акустическую картинку. Впервые в Казахстане мы реализовали идею автоматизированных терминалов по продаже билетов, которые сделают процесс покупки более быстрым, удобным и интерактивным. Новая система обслуживания гостей – зона self-service, где зрители смогут сами выбрать продукцию бара. Бронирование билетов не предусмотрено.