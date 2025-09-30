Меню
Chaplin MEGA Silk Way
Расписание сеансов кинотеатра «Chaplin MEGA Silk Way»
Расписание сеансов кинотеатра «Chaplin MEGA Silk Way»
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, EN
18:00
от 2500 ₸
2D, RU
10:40
от 1400 ₸
15:00
от 1900 ₸
18:50
от 2500 ₸
21:20
от 10000 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
10:20
от 1400 ₸
12:15
от 1700 ₸
14:05
от 10000 ₸
21:00
от 2500 ₸
22:00
от 2500 ₸
23:30
от 10000 ₸
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
00:35
от 2200 ₸
14:00
от 1900 ₸
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KZ
11:00
от 1400 ₸
14:35
от 1900 ₸
19:15
от 2500 ₸
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
10:20
от 1400 ₸
11:00
от 10000 ₸
12:35
от 1700 ₸
14:10
от 1900 ₸
16:45
от 1900 ₸
21:05
от 2500 ₸
22:35
от 2500 ₸
23:20
от 2200 ₸
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
12:10
от 1700 ₸
13:25
от 1700 ₸
16:00
от 10000 ₸
19:25
от 2500 ₸
20:40
от 2500 ₸
22:00
от 2500 ₸
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
17:40
от 1900 ₸
23:25
от 2200 ₸
Жабайы
семейный
2025, Казахстан
2D, KZ
10:30
от 1400 ₸
13:10
от 1700 ₸
15:05
от 1900 ₸
17:50
от 10000 ₸
19:00
от 2500 ₸
20:10
от 2500 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
ужасы
2025, США
2D, RU
16:00
от 1600 ₸
23:00
от 1600 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
10:50
от 1600 ₸
12:50
от 1600 ₸
18:05
от 1600 ₸
19:50
от 1600 ₸
22:45
от 1600 ₸
Лондон на проводе
боевик, комедия
2025, ЮАР / США
2D, RU
15:40
от 1900 ₸
22:15
от 2500 ₸
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:20
от 1600 ₸
17:25
от 1600 ₸
Поезд-призрак
ужасы, детектив
2024, Южная Корея
2D, RU
13:45
от 1600 ₸
Пойман с поличным
комедия
2025, США
2D, RU
10:25
от 1600 ₸
15:45
от 1600 ₸
Синий кит
драма, триллер
2025, Казахстан
2D, KZ
15:50
от 1600 ₸
Сорвать куш в Сен-Тропе
приключения
2025, Франция
2D, RU
21:25
от 1600 ₸
Супруги Роуз
комедия, драма
2025, Великобритания / США
2D, RU
12:35
от 1600 ₸
17:45
от 1600 ₸
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
12:20
от 1700 ₸
17:10
от 1900 ₸
19:40
от 10000 ₸
20:50
от 2500 ₸
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:45
от 1400 ₸
12:40
от 1700 ₸
14:00
от 1900 ₸
15:45
от 1900 ₸
17:00
от 1900 ₸
18:45
от 2500 ₸
20:00
от 2500 ₸
22:30
от 2500 ₸
23:50
от 2200 ₸
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
10:25
от 1400 ₸
15:15
от 1900 ₸
20:05
от 2500 ₸
