Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Астаны
Кинотеатры
Chaplin MEGA Silk Way
Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way
Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Nurik Umirzak
7 мая 2022, 20:24
Оценка
Телефонны не берут они
7 мая 2022, 20:24
1
0
Ответить
Гульнара Гульнара
10 июля 2023, 06:30
Сотрудники кинотеатра chaplin Mega Silk Way Astana просто ужасны, вчера мы купили билеты на 21:00 , я родная сестра брату было 17 они не впустили в кино, и обращались отвратительно никого уважение ,хотя я показала все документы подтверждающие что я родная сестра, главное мы пришли с компании всем 21+ он был не один . Одного моего брата не впустили деньги ушли на ветер. Советую поменять сотрудников и администратора!
10 июля 2023, 06:30
2
0
Ответить
Аружан Есимова
4 ноября 2023, 13:30
Оценка
Фильм 16+ а там пол зала детей, которым даже 10 лет нет , почему пропускаете? ОРАЛИ И ШУМЕЛИ
4 ноября 2023, 13:30
0
0
Ответить
makpalkhan
27 января 2024, 11:46
Оценка
Астана mega silk way. Фильм +18 «Из глубины». Пол зала детей . Шумели и смеялись !!! Почему пропускаете ?
27 января 2024, 11:46
0
0
Ответить
Айым Нургазиева
23 марта 2024, 15:38
Оценка
Ужасно продают билеты 18+ патом 16летних не выпускают одобрить возврат большая проблема разачаровалась очень
23 марта 2024, 15:38
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Kinopark 7 IMAX Keruen
2 комментария
Евразия Cinema7
8 комментариев
Kinopark 8 IMAX Saryarka
2 комментария
Arman Asia Park (Астана)
1 комментарий
Самрук
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail