Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Chaplin MEGA Silk Way Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way

Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way

Отзывы о кинотеатре Chaplin MEGA Silk Way Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Nurik Umirzak 7 мая 2022, 20:24
Оценка
Телефонны не берут они
7 мая 2022, 20:24 Ответить
Гульнара Гульнара 10 июля 2023, 06:30
Сотрудники кинотеатра chaplin Mega Silk Way Astana просто ужасны, вчера мы купили билеты на 21:00 , я родная сестра брату было 17 они не впустили в кино, и обращались отвратительно никого уважение ,хотя я показала все документы подтверждающие что я родная сестра, главное мы пришли с компании всем 21+ он был не один . Одного моего брата не впустили деньги ушли на ветер. Советую поменять сотрудников и администратора!
10 июля 2023, 06:30 Ответить
Аружан Есимова 4 ноября 2023, 13:30
Оценка
Фильм 16+ а там пол зала детей, которым даже 10 лет нет , почему пропускаете? ОРАЛИ И ШУМЕЛИ
4 ноября 2023, 13:30 Ответить
makpalkhan 27 января 2024, 11:46
Оценка
Астана mega silk way. Фильм +18 «Из глубины». Пол зала детей . Шумели и смеялись !!! Почему пропускаете ?
27 января 2024, 11:46 Ответить
Айым Нургазиева 23 марта 2024, 15:38
Оценка
Ужасно продают билеты 18+ патом 16летних не выпускают одобрить возврат большая проблема разачаровалась очень
23 марта 2024, 15:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Kinopark 7 IMAX Keruen 2 комментария
Евразия Cinema7 8 комментариев
Kinopark 8 IMAX Saryarka 2 комментария
Arman Asia Park (Астана) 1 комментарий
Самрук 1 комментарий
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше