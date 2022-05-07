Menu
Kinoafisha Astana
Cinemas
Chaplin MEGA Silk Way
Chaplin MEGA Silk Way Cinema Reviews
Chaplin MEGA Silk Way Cinema Reviews
Nurik Umirzak
7 May 2022, 20:24
Vote
Телефонны не берут они
7 May 2022, 20:24
1
0
Reply
Гульнара Гульнара
10 July 2023, 06:30
Сотрудники кинотеатра chaplin Mega Silk Way Astana просто ужасны, вчера мы купили билеты на 21:00 , я родная сестра брату было 17 они не впустили в кино, и обращались отвратительно никого уважение ,хотя я показала все документы подтверждающие что я родная сестра, главное мы пришли с компании всем 21+ он был не один . Одного моего брата не впустили деньги ушли на ветер. Советую поменять сотрудников и администратора!
10 July 2023, 06:30
2
0
Reply
Аружан Есимова
4 November 2023, 13:30
Vote
Фильм 16+ а там пол зала детей, которым даже 10 лет нет , почему пропускаете? ОРАЛИ И ШУМЕЛИ
4 November 2023, 13:30
0
0
Reply
makpalkhan
27 January 2024, 11:46
Vote
Астана mega silk way. Фильм +18 «Из глубины». Пол зала детей . Шумели и смеялись !!! Почему пропускаете ?
27 January 2024, 11:46
0
0
Reply
Айым Нургазиева
23 March 2024, 15:38
Vote
Ужасно продают билеты 18+ патом 16летних не выпускают одобрить возврат большая проблема разачаровалась очень
23 March 2024, 15:38
0
0
Reply
