1
Evraziya Cinema7
g. Astana, ul. Petrova, 24
8 reviews
2
Kinopark 6 Keruencity
g. Astana, TRTs Keruencity, 3 etazh, shossy Korgalzhyn
3
Kinopark 8 IMAX Saryarka
g. Astana, TRTs Saryarka, 3 etazh, pr. Turan, 24
2 reviews
4
Chaplin Khan Shatyr
g. Astana, prosp. Turan, 37, TRTs «Han Shatyr», 2 etazh
5
Aru Cinema
g. Astana, ul. Zhansugurova, 8/1, TRTs «Arujan», 3 etazh
6
Open Sky cinema
g. Astana, ul. Sarayshyk, 13/6
7
Chaplin MEGA Silk Way
g. Astana, prosp. Kabanay batyra, 62
5 reviews
8
Kinopark 7 IMAX Keruen
g. Astana, TRTs Keruen, 4 etazh, ul. Dostyk, 9
2 reviews
9
Dostar Cinema
g. Astana, prospekt Nұrғisa Tіlendiev, zdanie 12
10
Arsenal
g. Astana, ul. Y. Altynsarin, 4
11
Arman 3D
g. Astana, prosp. Kabanbay Batyra, 21, TRTs «Aziya park»
12
Paramount
g. Astana, ulitsa Kayyma Muhamedhanova, 6
13
Arman Asia Park (Astana)
g. Astana, levyy bereg, TRTs «Asia Park»
1 review
14
Kinokontsertnyy zal «KazMedia Holl»
g. Astana, ul. Kunaeva 4
15
Arsenal 3D
g. Astana, ul. Y. Altynsarina, 4
