Астана
Адрес
г. Астана, ул. Петрова, 24
Телефон

+7 707 602 26 01 / касса кинотеатра

О кинотеатре

Кинотеатр Евразия Cinema7 - это современный и стильный кинотеатр Астаны. Он расположен в густонаселенном районе города в крупном торговом центре. Гостей встречают 7 комфортабельных кинозалов, рассчитанных на 633 посадочных места. 

Все залы оснащены самым современным проекционным и звуковым оборудованием, что создает уникальный эффект присутствия. Здесь все призвано создать атмосферу комфорта и уюта. Скоротать время до начала сеанса можно в диванчиках в фойе кинотеатра, которое отличается стильным дизайном и оформлением.

Комплекс Евразия Cinema7 - это комфорт и великолепный сервис, благодаря которым каждый гость почувствует себя особенным.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Парковка
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 4 сеанса
10:35 от 1500 ₸ 12:50 от 1500 ₸ 14:30 от 10000 ₸ 16:45 от 10000 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 2 сеанса
12:05 от 1500 ₸ 21:20 от 1500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 3 сеанса
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
10:25 от 10000 ₸ 15:05 от 1500 ₸ ...
Отзывы о кинотеатре

Жанагуль Хамидулина 16 июля 2023, 13:05
Ужасный некомпетентный персонал,девушка на кассе билетов нагрубила,чуть ли не обматерила,я была с детьми,нелесно высказалась насчет моего… Читать дальше…
Елена Старикова-Решетникова 5 мая 2019, 10:20
Добрый день! Кинотеатр хороший, только непонятно почему так плохо относятся к пенсионерам МВД и не дают воспользоваться скидками при посещении Вашего… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
КиноВторник

По вторникам билеты по 800 тенге на все фильмы. Акция не действует в праздничные дни.

Специальные предложения
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:35 от 1500 ₸ 12:50 от 1500 ₸ 14:30 от 10000 ₸ 16:45 от 10000 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
12:05 от 1500 ₸ 21:20 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
