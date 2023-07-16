Кинотеатр Евразия Cinema7 - это современный и стильный кинотеатр Астаны. Он расположен в густонаселенном районе города в крупном торговом центре. Гостей встречают 7 комфортабельных кинозалов, рассчитанных на 633 посадочных места.

Все залы оснащены самым современным проекционным и звуковым оборудованием, что создает уникальный эффект присутствия. Здесь все призвано создать атмосферу комфорта и уюта. Скоротать время до начала сеанса можно в диванчиках в фойе кинотеатра, которое отличается стильным дизайном и оформлением.

Комплекс Евразия Cinema7 - это комфорт и великолепный сервис, благодаря которым каждый гость почувствует себя особенным.