Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Евразия Cinema7 Расписание сеансов кинотеатра «Евразия Cinema7»

Расписание сеансов кинотеатра «Евразия Cinema7»

Завтра 30 ср 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:35 от 1500 ₸ 12:50 от 1500 ₸ 14:30 от 10000 ₸ 16:45 от 10000 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
12:05 от 1500 ₸ 21:20 от 1500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
17:10 от 1500 ₸ 19:10 от 1500 ₸ 21:10 от 1500 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
10:25 от 10000 ₸ 15:05 от 1500 ₸
Аменгер
Аменгер драма 2025, Кыргызстан
2D, KZ
17:15 от 1500 ₸ 23:30 от 1500 ₸
Битва за битвой
Битва за битвой криминал, драма, триллер 2025, США
2D, RU
10:35 от 1500 ₸ 13:45 от 1500 ₸ 16:55 от 1500 ₸ 19:00 от 10000 ₸ 20:05 от 1500 ₸ 22:10 от 10000 ₸
Всеведущий читатель
Всеведущий читатель боевик, приключения, драма 2025, Южная Корея
2D, RU
19:15 от 1500 ₸
Джунглилау
Джунглилау комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
15:55 от 1500 ₸ 17:50 от 1500 ₸ 19:45 от 1500 ₸ 21:40 от 1500 ₸
Долгая прогулка
Долгая прогулка ужасы 2025, США
2D, RU
14:55 от 1500 ₸
Дракула
Дракула мелодрама, фэнтези, ужасы 2025, Франция
2D, RU
23:20 от 1500 ₸
Жабайы
Жабайы семейный 2025, Казахстан
2D, KZ
10:05 от 1500 ₸ 12:00 от 1500 ₸ 13:55 от 1500 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд ужасы 2025, США
2D, RU
23:10 от 1500 ₸
Зверопоезд
Зверопоезд боевик, анимация, комедия 2025, Франция
2D, RU
10:15 от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость боевик, приключения, анимация 2025, Япония
2D, RU
14:15 от 1500 ₸
Лондон на проводе
Лондон на проводе боевик, комедия 2025, ЮАР / США
2D, RU
12:35 от 1500 ₸
Немолодые молодожены
Немолодые молодожены комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:15 от 1500 ₸ 19:25 от 1500 ₸
Нескромные
Нескромные комедия 2025, США
2D, RU
21:50 от 1500 ₸
Плохие парни 2
Плохие парни 2 приключения, анимация, комедия 2025, Япония / США
2D, RU
12:20 от 10000 ₸ 14:00 от 1500 ₸
Сытый и голодный
Сытый и голодный драма, комедия, фэнтези 2025, Казахстан
2D, KZ
12:15 от 1500 ₸ 16:15 от 1500 ₸
Таинственная девушка
Таинственная девушка комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
10:40 от 1500 ₸ 18:00 от 1500 ₸ 20:00 от 1500 ₸ 22:00 от 1500 ₸
Тот самый
Тот самый ужасы, спорт 2025, США
2D, RU
17:00 от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
Укради жениха, если сможешь комедия 2025, Казахстан
2D, KZ
23:35 от 1500 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше