Меню
Киноафиша
Астана, KZ
RUS
Русский
English
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Астаны
Кинотеатры
Евразия Cinema7
Расписание сеансов кинотеатра «Евразия Cinema7»
Расписание сеансов кинотеатра «Евразия Cinema7»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Завтра
30
ср
1
Формат сеанса
Все
KZ
RU
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₸
Сеанс начался
20:50
от 400 ₸
Можно купить билет
20:50
от 400 ₸
Низкая цена
20:50
от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
приключения, драма, фэнтези, мелодрама
2025, США
2D, RU
10:35
от 1500 ₸
12:50
от 1500 ₸
14:30
от 10000 ₸
16:45
от 10000 ₸
Qaitadan
драма
2025, Казахстан
2D, KZ
12:05
от 1500 ₸
21:20
от 1500 ₸
Агент & Irbis
комедия, боевик
2025, Казахстан
2D, KZ
17:10
от 1500 ₸
19:10
от 1500 ₸
21:10
от 1500 ₸
Альтер
боевик, фантастика
2025, Канада
2D, RU
10:25
от 10000 ₸
15:05
от 1500 ₸
Аменгер
драма
2025, Кыргызстан
2D, KZ
17:15
от 1500 ₸
23:30
от 1500 ₸
Битва за битвой
криминал, драма, триллер
2025, США
2D, RU
10:35
от 1500 ₸
13:45
от 1500 ₸
16:55
от 1500 ₸
19:00
от 10000 ₸
20:05
от 1500 ₸
22:10
от 10000 ₸
Всеведущий читатель
боевик, приключения, драма
2025, Южная Корея
2D, RU
19:15
от 1500 ₸
Джунглилау
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
15:55
от 1500 ₸
17:50
от 1500 ₸
19:45
от 1500 ₸
21:40
от 1500 ₸
Долгая прогулка
ужасы
2025, США
2D, RU
14:55
от 1500 ₸
Дракула
мелодрама, фэнтези, ужасы
2025, Франция
2D, RU
23:20
от 1500 ₸
Жабайы
семейный
2025, Казахстан
2D, KZ
10:05
от 1500 ₸
12:00
от 1500 ₸
13:55
от 1500 ₸
Заклятие 4: Последний обряд
ужасы
2025, США
2D, RU
23:10
от 1500 ₸
Зверопоезд
боевик, анимация, комедия
2025, Франция
2D, RU
10:15
от 1500 ₸
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
боевик, приключения, анимация
2025, Япония
2D, RU
14:15
от 1500 ₸
Лондон на проводе
боевик, комедия
2025, ЮАР / США
2D, RU
12:35
от 1500 ₸
Немолодые молодожены
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:15
от 1500 ₸
19:25
от 1500 ₸
Нескромные
комедия
2025, США
2D, RU
21:50
от 1500 ₸
Плохие парни 2
приключения, анимация, комедия
2025, Япония / США
2D, RU
12:20
от 10000 ₸
14:00
от 1500 ₸
Сытый и голодный
драма, комедия, фэнтези
2025, Казахстан
2D, KZ
12:15
от 1500 ₸
16:15
от 1500 ₸
Таинственная девушка
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
10:40
от 1500 ₸
18:00
от 1500 ₸
20:00
от 1500 ₸
22:00
от 1500 ₸
Тот самый
ужасы, спорт
2025, США
2D, RU
17:00
от 1500 ₸
Укради жениха, если сможешь
комедия
2025, Казахстан
2D, KZ
23:35
от 1500 ₸
В прокате
Премьеры
Онлайн
Qaitadan
Отзывы
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Отзывы
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Отзывы
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Отзывы
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Отзывы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Отзывы
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667