Отзывы о кинотеатре Евразия Cinema7

Елена Старикова-Решетникова 5 мая 2019, 10:20
Добрый день! Кинотеатр хороший, только непонятно почему так плохо относятся к пенсионерам МВД и не дают воспользоваться скидками при посещении Вашего кинотеатра наравне с другими пенсионерами? Не признают не только наши пенсионные удостоверения, но и удостоверение личности гражданина Казахстана, подтверждающее наступление пенсионного возраста. Таким образом сколько бы мне не наступило лет администрация не даст возможность пользоваться скидками никогда,потому, что другого удостоверения у меня не будет. Это что попытка экономить ,на наших пенсионерах или просто непродуманность? Прошу руководство обратить внимание на мое обращение.
5 мая 2019, 10:20 Ответить
mukasheva221 14 июля 2019, 15:55
Оценка
Была сегодня в вашем кинотеатре, очень долго ждали свои билеты, мало того кассирша по имени Сулейменова Самира очень грубо себя вела! Не умеете работать с людьми советую найти другую работу! Отвратительно !
14 июля 2019, 15:55 Ответить
Евгения Макасеева 19 ноября 2021, 16:11
Оценка
Приходили в среду билеты стоили - 1600
Пришли в пятницу билеты стоят - 2500
Где посмотреть цены, не говорят сколько стоят билеты, от чего зависит цена. Не в восторге, не знаешь как выбирать, на сайте не найти цен.
19 ноября 2021, 16:11 Ответить
stepankrutyak 26 марта 2023, 18:32
Оценка
Какой хороший кинотеатр!
26 марта 2023, 18:32 Ответить
Жанагуль Хамидулина 16 июля 2023, 13:05
Оценка
Ужасный некомпетентный персонал,девушка на кассе билетов нагрубила,чуть ли не обматерила,я была с детьми,нелесно высказалась насчет моего макияжа,позор,16.07.23 время покупки билетов 15:50:29😡😡😡😡ПОЗОР СОТРУДНИКАМ И ПЕРСОНАЛУ ЗА ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В 21 ВЕКУ.
16 июля 2023, 13:05 Ответить
Rasul Alashbaev 11 октября 2023, 09:54
Оценка
Почему нет фильма Міржақып Оян Қазақ
Неге Міржақып Оян Қазақ фильмі жоқ
11 октября 2023, 09:54 Ответить
Lewis Hamilton 11 октября 2023, 11:02
Почему нет фильма Міржақып Оян Қазақ
11 октября 2023, 11:02 Ответить
User 7 января 2024, 17:07
Почему не работает номер телефона указаний на кассе кинотеатра ? Почему нельзя купить онлайн билеты ?
7 января 2024, 17:07 Ответить
