Елена Старикова-Решетникова 5 May 2019, 10:20
Добрый день! Кинотеатр хороший, только непонятно почему так плохо относятся к пенсионерам МВД и не дают воспользоваться скидками при посещении Вашего кинотеатра наравне с другими пенсионерами? Не признают не только наши пенсионные удостоверения, но и удостоверение личности гражданина Казахстана, подтверждающее наступление пенсионного возраста. Таким образом сколько бы мне не наступило лет администрация не даст возможность пользоваться скидками никогда,потому, что другого удостоверения у меня не будет. Это что попытка экономить ,на наших пенсионерах или просто непродуманность? Прошу руководство обратить внимание на мое обращение.
5 May 2019, 10:20 Reply
mukasheva221 14 July 2019, 15:55
Vote
Была сегодня в вашем кинотеатре, очень долго ждали свои билеты, мало того кассирша по имени Сулейменова Самира очень грубо себя вела! Не умеете работать с людьми советую найти другую работу! Отвратительно !
14 July 2019, 15:55 Reply
Евгения Макасеева 19 November 2021, 16:11
Vote
Приходили в среду билеты стоили - 1600
Пришли в пятницу билеты стоят - 2500
Где посмотреть цены, не говорят сколько стоят билеты, от чего зависит цена. Не в восторге, не знаешь как выбирать, на сайте не найти цен.
19 November 2021, 16:11 Reply
stepankrutyak 26 March 2023, 18:32
Vote
Какой хороший кинотеатр!
26 March 2023, 18:32 Reply
Жанагуль Хамидулина 16 July 2023, 13:05
Vote
Ужасный некомпетентный персонал,девушка на кассе билетов нагрубила,чуть ли не обматерила,я была с детьми,нелесно высказалась насчет моего макияжа,позор,16.07.23 время покупки билетов 15:50:29😡😡😡😡ПОЗОР СОТРУДНИКАМ И ПЕРСОНАЛУ ЗА ТАКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В 21 ВЕКУ.
16 July 2023, 13:05 Reply
Rasul Alashbaev 11 October 2023, 09:54
Vote
Почему нет фильма Міржақып Оян Қазақ
Неге Міржақып Оян Қазақ фильмі жоқ
11 October 2023, 09:54 Reply
Lewis Hamilton 11 October 2023, 11:02
Почему нет фильма Міржақып Оян Қазақ
11 October 2023, 11:02 Reply
User 7 January 2024, 17:07
Почему не работает номер телефона указаний на кассе кинотеатра ? Почему нельзя купить онлайн билеты ?
7 January 2024, 17:07 Reply
