Шестизальный кинотеатр расположен в ТРК Хан Шатыр по проспекту Туран, 37.
Оборудование для Chaplin Khan Shatyr в Астане подбиралось с учетом размеров кинозалов и особенностей помещений, в соответствии с главными требованиями технологий кинопоказа. Современная цифровая аппаратура, установленная в каждой проекционной, гарантирует воспроизведение фильма в высоком качестве.
Количество мест: в 1 зале – 74 места, 2-5 залы по 80 мест и 6 зал (VIP) – 24 места. 3D-очки для просмотра фильмов в формате RealD приобретаются отдельно.
Очки переходят в собственность гостя и могут быть использованы повторно. На территории киноцентра функционирует фудбар. Для удобства он совмещен сразу с кассой.
Бронирование билетов не предусмотрено.