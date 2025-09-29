Меню
Астана
Адрес
г. Астана, просп. Туран, 37, ТРЦ «Хан Шатыр», 2 этаж
Телефон

+7 (747) 174-25-08

Билеты от 1400 ₸
Chaplin Cinemas

Шестизальный кинотеатр расположен в ТРК Хан Шатыр по  проспекту Туран, 37.
Оборудование для Chaplin Khan Shatyr в Астане подбиралось с учетом размеров кинозалов и особенностей помещений, в соответствии с главными требованиями технологий кинопоказа. Современная цифровая аппаратура, установленная в каждой проекционной, гарантирует воспроизведение фильма в высоком качестве.
Количество мест: в 1 зале – 74 места, 2-5 залы по 80 мест и 6 зал (VIP) – 24 места. 3D-очки для просмотра фильмов в формате RealD приобретаются отдельно.
Очки переходят в собственность гостя и могут быть использованы повторно. На территории киноцентра функционирует фудбар. Для удобства он совмещен сразу с кассой.
Бронирование билетов не предусмотрено.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
RealD
VIP
Парковка
3 голоса
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 4 сеанса
10:35 от 1400 ₸ 13:00 от 1700 ₸ 15:00 от 1900 ₸ 21:20 от 2500 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
12:15 от 1700 ₸ 17:00 от 1900 ₸ 19:25 от 2500 ₸ 22:05 от 2500 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 1 сеанс
16:50 от 1900 ₸ ...
Аменгер
Аменгер
Сегодня 1 сеанс
12:20 от 1700 ₸ ...
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
10:35 от 1400 ₸ 13:00 от 1700 ₸ 15:00 от 1900 ₸ 21:20 от 2500 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
12:15 от 1700 ₸ 17:00 от 1900 ₸ 19:25 от 2500 ₸ 22:05 от 2500 ₸
Альтер
Альтер боевик, фантастика 2025, Канада
2D, RU
16:50 от 1900 ₸
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
