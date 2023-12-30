Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Астаны Кинотеатры Arman Asia Park (Астана)

Arman Asia Park (Астана)

Астана
Адрес
г. Астана, левый берег, ТРЦ «Asia Park»
Показать на карте
Билеты от 1300 ₸
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
2 голоса
Билеты от 1300 ₸
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Arman Asia Park (Астана)
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
Сегодня 1 сеанс
17:25 от 5000 ₸ ...
Qaitadan
Qaitadan
Сегодня 4 сеанса
12:30 от 1300 ₸ 15:30 от 1300 ₸ 17:40 от 1300 ₸ 21:25 от 1300 ₸ ...
Агент & Irbis
Агент & Irbis
Сегодня 4 сеанса
10:20 от 1300 ₸ 13:50 от 3000 ₸ 16:10 от 1300 ₸ 21:50 от 1300 ₸ ...
Альтер
Альтер
Сегодня 2 сеанса
12:10 от 3000 ₸ 15:45 от 3000 ₸ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

torebekovnaf 30 декабря 2023, 11:14
Очень классный фильм
Отзывы Написать отзыв
2 голоса
Оцените

Фильмы в кинотеатре Arman Asia Park (Астана)

Завтра 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₸
Сеанс начался 20:50 от 400 ₸
Можно купить билет 20:50 от 400 ₸
Низкая цена 20:50 от 400 ₸
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие приключения, драма, фэнтези, мелодрама 2025, США
2D, RU
17:25 от 5000 ₸
Qaitadan
Qaitadan драма 2025, Казахстан
2D, KZ
12:30 от 1300 ₸ 15:30 от 1300 ₸ 17:40 от 1300 ₸ 21:25 от 1300 ₸
Агент & Irbis
Агент & Irbis комедия, боевик 2025, Казахстан
2D, KZ
10:20 от 1300 ₸ 13:50 от 3000 ₸ 16:10 от 1300 ₸ 21:50 от 1300 ₸
Полное расписание и билеты
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
Казалось, что Плюк — другая планета, а оказалось, что фильм «Кин-дза-дза!» снимали в СССР: где искать ту самую пустыню
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле?
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Больше никаких загадок: в каком году происходят события «Чужой: Земля» — и почему до Рипли остается всего два шага
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования
Критики поставили максимальный балл, а вы о них даже не слышали: 7 сериалов, которые точно стоит заценить
«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше