Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Почему Плащ Левитации выбрал именно Стрэнджа? Причина не только в том, что он невероятно сильный маг

Почему Плащ Левитации выбрал именно Стрэнджа? Причина не только в том, что он невероятно сильный маг

27 мая 2026 13:00
Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Даже у артефакта есть собственное мнение.

Мало какой артефакт в киновселенной Marvel заслужил такую любовь зрителей, как Плащ Левитации — верный спутник главного героя в «Докторе Стрэндже». Он не просто аксессуар, а полноценный персонаж со своим характером: упрямый, ревнивый и абсолютно преданный хозяину.

Что это за плащ

Плащ Левитации — древний магический артефакт, созданный в одном из высших измерений. Его главная способность — дар полёта, но на этом возможности не заканчиваются.

Плащ защищает владельца, способен действовать самостоятельно, реагирует на мысли и даже проявляет эмоции. В фильмах Marvel он показан почти живым существом: он спасает Стивена от врагов, вытаскивает из опасных ситуаций и даже «ругает» за необдуманные поступки.

Почему именно Стрэндж

По словам Старейшины, Плащ выбирает не просто сильного, а достойного. В ком он чувствует потенциал, стремление к добру и готовность служить миру, а не себе.

Когда Стрэндж впервые оказался в хранилище Кама-Таджа, Плащ буквально сам «сел» ему на плечи — и это стало знаком признания. До него мантия принадлежала другому мастеру, но, как и молот Тора, она ищет нового владельца лишь тогда, когда приходит время.

Стрэндж был не идеален: гордый, упрямый, циничный. Но именно внутренняя перемена — от самовлюблённого хирурга к защитнику мира — сделала его тем, кого Плащ признал. В этом смысле артефакт стал символом искупления и принятия — не наградой, а проверкой на человечность.

Немного истории

Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

В комиксах существует две Мантии Левитации: красная (та, что у Стрэнджа) и синяя — позднее он передал её ученику Ринтраху. Красная мантия не раз была уничтожена, но Стрэндж восстанавливал её с помощью Живого Трибунала.

В отличие от заклинаний полёта, Плащ позволяет разгоняться до 40 км/ч, выдерживает удары, меняет форму и цвет, и может захватывать противников своими краями.

Как выглядит

В киновселенной Marvel плащ стал почти фирменным элементом образа героя: насыщенно-красный, с высоким воротником и золотой застёжкой. Он двигается, будто чувствует ритм боя — то ласково укрывает хозяина, то швыряет врагов о стены. Его создатели называют «самым темпераментным костюмом Marvel».

Плащ Левитации — не просто деталь костюма, а символ доверия между человеком и магией. Он не подчиняется, а выбирает — и делает это безошибочно. Именно поэтому, когда Стрэндж взлетает в бой, Плащ поднимает не только его тело, но и его дух.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Читать дальше 28 мая 2026
От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности Читать дальше 28 мая 2026
Технологии то высокие, а бои ведутся на мечах: почему в фильме «Дюна» нет огнестрельного оружия Технологии то высокие, а бои ведутся на мечах: почему в фильме «Дюна» нет огнестрельного оружия Читать дальше 28 мая 2026
Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Читать дальше 28 мая 2026
Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Читать дальше 28 мая 2026
Сейчас такое называют «кринжем»: почему запечатление Ренесми и Джейкоба худшая часть «Сумерек» Сейчас такое называют «кринжем»: почему запечатление Ренесми и Джейкоба худшая часть «Сумерек» Читать дальше 28 мая 2026
И в XXI веке снимают настоящие шедевры: 3 свежих хоррор-фильма с высокими рейтингами на Rotten Tomatoes И в XXI веке снимают настоящие шедевры: 3 свежих хоррор-фильма с высокими рейтингами на Rotten Tomatoes Читать дальше 27 мая 2026
«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу «Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу Читать дальше 27 мая 2026
Гослинг почти ничего не говорит в «Драйве» — мы даже подсчитали, сколько слов он произносит, и удивились. Но почему так? Гослинг почти ничего не говорит в «Драйве» — мы даже подсчитали, сколько слов он произносит, и удивились. Но почему так? Читать дальше 27 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше