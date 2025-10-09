Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

Каждый сезон приносит свои экранизации, но конец 2025 года обещает быть особенно щедрыми. На экраны выходят истории, которые читали под одеялом, перечитывали в метро и обсуждали в книжных клубах. Вот пять фильмов, за которыми стоит следить.

«Франкенштейн» (2025)

Гильермо дель Торо наконец-то воплощает свой давний замысел. Вместо очередного «монстра» нас ждёт философская трагедия о творце и творении — в духе Мильтона и Гёте.

Джейкоб Элорди и Оскар Айзек обещают дуэль, где страсть к познанию оборачивается проклятием. И если кто-то способен сделать из этого поэму, то только дель Торо.

«Девушка из каюты №10» (2025)

Кира Найтли играет журналистку, ставшую свидетельницей убийства в закрытом пространстве роскошного лайнера. Никто не верит, тела нет, свидетели молчат.

Саймон Стоун («Раскопки») превращает триллер Рут Уэр в атмосферный кошмар, где блеск шампанского скрывает паранойю. Это тот случай, когда клаустрофобия становится главным антагонистом.

«Хамнет» (2025)

Хлоя Чжао переносит на экран историю, из которой вырос «Гамлет». Джесси Бакли и Пол Мескал — в роли супругов, переживающих смерть ребёнка.

Кино о тишине, тоске и вдохновении, из которых рождается искусство. После «Земли кочевников» Чжао наверняка снова снимет боль как искусство.

«Сожалею о тебе» (2025)

Колин Гувер снова заставит плакать. Эллисон Уильямс и Маккенна Грейс в фильме «Сожалею о тебе» играют мать и дочь, пытающихся выжить после утраты.

Джош Бун («Виноваты звёзды») знает, как из разбитого сердца выжать свет. Готовьтесь к фильму, который будет больно смотреть, но невозможно выключить.

«Бегущий человек» (2025)

Эдгар Райт возвращает Кинга в исходную точку — антиутопию о телевидении, свободе и человеческой цене зрелищ. Глен Пауэлл в роли беглеца, которому приходится играть по чужим правилам, чтобы выжить.

Менее гламурно, чем версия со Шварценеггером, зато ближе к тексту — и к реальности.

Эти экранизации — редкий случай, когда литература и кино снова разговаривают на равных. И если вы ещё не успели прочитать первоисточники, у вас есть время — до премьеры.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.