Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году

9 октября 2025 17:09
Кадр из фильма «Сожалею о тебе»

Теперь страницы книг оживут на экранах.

Каждый сезон приносит свои экранизации, но конец 2025 года обещает быть особенно щедрыми. На экраны выходят истории, которые читали под одеялом, перечитывали в метро и обсуждали в книжных клубах. Вот пять фильмов, за которыми стоит следить.

«Франкенштейн» (2025)

Гильермо дель Торо наконец-то воплощает свой давний замысел. Вместо очередного «монстра» нас ждёт философская трагедия о творце и творении — в духе Мильтона и Гёте.

Джейкоб Элорди и Оскар Айзек обещают дуэль, где страсть к познанию оборачивается проклятием. И если кто-то способен сделать из этого поэму, то только дель Торо.

«Девушка из каюты №10» (2025)

Кира Найтли играет журналистку, ставшую свидетельницей убийства в закрытом пространстве роскошного лайнера. Никто не верит, тела нет, свидетели молчат.

Саймон Стоун («Раскопки») превращает триллер Рут Уэр в атмосферный кошмар, где блеск шампанского скрывает паранойю. Это тот случай, когда клаустрофобия становится главным антагонистом.

«Хамнет» (2025)

Хлоя Чжао переносит на экран историю, из которой вырос «Гамлет». Джесси Бакли и Пол Мескал — в роли супругов, переживающих смерть ребёнка.

Кино о тишине, тоске и вдохновении, из которых рождается искусство. После «Земли кочевников» Чжао наверняка снова снимет боль как искусство.

«Сожалею о тебе» (2025)

Колин Гувер снова заставит плакать. Эллисон Уильямс и Маккенна Грейс в фильме «Сожалею о тебе» играют мать и дочь, пытающихся выжить после утраты.

Джош Бун («Виноваты звёзды») знает, как из разбитого сердца выжать свет. Готовьтесь к фильму, который будет больно смотреть, но невозможно выключить.

«Бегущий человек» (2025)

Эдгар Райт возвращает Кинга в исходную точку — антиутопию о телевидении, свободе и человеческой цене зрелищ. Глен Пауэлл в роли беглеца, которому приходится играть по чужим правилам, чтобы выжить.

Менее гламурно, чем версия со Шварценеггером, зато ближе к тексту — и к реальности.

Эти экранизации — редкий случай, когда литература и кино снова разговаривают на равных. И если вы ещё не успели прочитать первоисточники, у вас есть время — до премьеры.

Ранее мы писали: «Сериал про крыс, шуршащих по углам»: фанатка «Острых козырьков» еле осилила 8 серий «Дома Гиннесса» и вынесла вердикт.

Фото: Кадр из фильма «Сожалею о тебе»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины Почему Джеймс Поттер ненавидел Северуса Снейпа: не поверите, но это началось вовсе не с Лили — было 4 причины Читать дальше 10 октября 2025
Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями Все шикарно, правда есть одно но: что Кубрик думал о «Сиянии» Кинга и как это развязало войну между гениями Читать дальше 10 октября 2025
Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Лучший фильм года? Но ведь об этой драме со 100% на RT почти никто не слышал Читать дальше 10 октября 2025
У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера У франшизы «Кошмар на улице Вязов» есть будущее: вот кто может сыграть нового Фредди Крюгера Читать дальше 10 октября 2025
На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура На Rotten Tomatoes все фильмы из этих франшиз «забросали» гнилыми помидорами: в списке даже Эйс Вентура Читать дальше 10 октября 2025
Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max Этот свежий хоррор получил 89 % «свежести» на Rotten Tomatoes: неудивительно, что он выбился в топ HBO Max Читать дальше 9 октября 2025
«Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном? «Охота на Голлума» уже в процессе создания, но есть одна загвоздка: что станет в новом фильме с Арагорном? Читать дальше 9 октября 2025
До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист Читать дальше 9 октября 2025
Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил Мог ли выжить Джек в «Титанике», если бы Роза подвинулась? Кэмерон лично провел эксперимент — и вот что выяснил Читать дальше 9 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше