«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

Режиссер ответил отказом, и это было не зря.

У Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе 2» было всего около 700 слов — меньше, чем у второстепенных героев, и лишь одно из них едва не стоило ему истерики Джеймса Кэмерона. Казалось бы, короткая фраза I’ll be back – «Я вернусь» – но именно она стала яблоком раздора между режиссёром и исполнителем главной роли.

Ирония в том, что впоследствии эти три слова превратились в самую цитируемую реплику в истории кино, а тогда звучали для Шварценеггера… глупо.

В документальном сериале Arnold актёр вспоминал, что во время съёмок сцены в полицейском участке долго не мог произнести реплику так, как хотел Кэмерон.

Арнольд считал, что его киборг должен говорить «I will be back» — раздельно и без сокращения, чтобы звучать «по-машинному», строго и без эмоций.

Кэмерон настаивал: именно I’ll придаёт фразе естественность, не ломает ритм диалога и лучше звучит. Но на площадке спор быстро перешёл в перепалку.

«Ты сценарист?» – спросил Кэмерон. «Нет». «Тогда не учи меня, как, чёрт возьми, писать».

Шварценеггер парировал: «А ты меня не учи, как играть — ты же делаешь это каждую минуту!» Однако режиссёр объяснил: именно то, что Арнольд говорит по-другому, и делает сцену живой.

В итоге Кэмерон просто включил камеру и попросил произнести фразу десять раз – по-разному. Вариант, где Арнольд сказал её почти без интонации, вошёл в историю.

Так фраза, которую актёр называл «странной» и «туповатой», стала символом всей его карьеры.

После премьеры 1984 года люди на улицах и в аэропортах просили: «Скажи ту самую строчку!» – и он говорил. Сегодня её цитируют даже те, кто не видел фильма, а сам Шварценеггер с улыбкой признаёт:

«Кэмерон был абсолютно прав».

Ранее мы писали: «Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки