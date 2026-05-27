Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

27 мая 2026 12:00
«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

Режиссер ответил отказом, и это было не зря.

У Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе 2» было всего около 700 слов — меньше, чем у второстепенных героев, и лишь одно из них едва не стоило ему истерики Джеймса Кэмерона. Казалось бы, короткая фраза I’ll be back – «Я вернусь» – но именно она стала яблоком раздора между режиссёром и исполнителем главной роли.

Ирония в том, что впоследствии эти три слова превратились в самую цитируемую реплику в истории кино, а тогда звучали для Шварценеггера… глупо.

«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

В документальном сериале Arnold актёр вспоминал, что во время съёмок сцены в полицейском участке долго не мог произнести реплику так, как хотел Кэмерон.

Арнольд считал, что его киборг должен говорить «I will be back» — раздельно и без сокращения, чтобы звучать «по-машинному», строго и без эмоций.

Кэмерон настаивал: именно I’ll придаёт фразе естественность, не ломает ритм диалога и лучше звучит. Но на площадке спор быстро перешёл в перепалку.

«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

«Ты сценарист?» – спросил Кэмерон. «Нет». «Тогда не учи меня, как, чёрт возьми, писать».

Шварценеггер парировал: «А ты меня не учи, как играть — ты же делаешь это каждую минуту!» Однако режиссёр объяснил: именно то, что Арнольд говорит по-другому, и делает сцену живой.

В итоге Кэмерон просто включил камеру и попросил произнести фразу десять раз – по-разному. Вариант, где Арнольд сказал её почти без интонации, вошёл в историю.

Так фраза, которую актёр называл «странной» и «туповатой», стала символом всей его карьеры.

«Не учи меня, черт возьми!»: Шварценеггер в «Терминаторе 2» довел Кэмерона до истерики — требовал убрать из сценария самую культовую фразу

После премьеры 1984 года люди на улицах и в аэропортах просили: «Скажи ту самую строчку!» – и он говорил. Сегодня её цитируют даже те, кто не видел фильма, а сам Шварценеггер с улыбкой признаёт:

«Кэмерон был абсолютно прав».

Ранее мы писали: «Интерстеллар» только на втором месте: 4 великих фильма с самым высоким рейтингом, которые точно заслужили свои оценки

Фото: Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день» (1991)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности От этой советской ленты Тарантино просто в восторге: ставил на повтор даже в юности Читать дальше 28 мая 2026
Гослинг почти ничего не говорит в «Драйве» — мы даже подсчитали, сколько слов он произносит, и удивились. Но почему так? Гослинг почти ничего не говорит в «Драйве» — мы даже подсчитали, сколько слов он произносит, и удивились. Но почему так? Читать дальше 27 мая 2026
Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов Читать дальше 28 мая 2026
Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Как связаны «Аннабель» и «Заклятие»: без этой жуткой куклы не было бы всей франшизы Читать дальше 26 мая 2026
Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Кристиан Бэйл назвал главный шедевр в своей карьере: это не «Тёмный рыцарь» и причем тут вообще Миядзаки Читать дальше 25 мая 2026
«Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов «Мстители» без «Финала»: Дэдпула в «Войне бесконечности» не было лишь по одной причине – уделал бы Таноса вообще без шансов Читать дальше 25 мая 2026
Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Джон Карпентер уничтожил «Субстанцию» одним словом: режиссер скандального хита наверняка в шоке от реакции кумира Читать дальше 24 мая 2026
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Читать дальше 29 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше