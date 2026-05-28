Всеми забытый триллер Спилберга Кинг считает по-настоящему уникальным: сюжет звучит так, будто его писал сам король ужасов

Даже не верится, что фильм вышел больше чем полвека назад.

Если верить Стивену Кингу – а в вопросах триллера ему определённо стоит верить – лучший фильм Стивена Спилберга вовсе не про динозавров, инопланетян или археолога с хлыстом. В своём списке любимых картин, составленном для BFI, писатель отметил «Дуэль» (1971) как самую изобретательную работу режиссёра.

«Один человек, один грузовик, одна схватка насмерть», – лаконично сформулировал Кинг.

Первый кошмар Спилберга

«Дуэль» стала дебютом 24-летнего Спилберга. В ТВ-проекте, снятом за считаные дни, проявился будущий мастер с безупречным чувством темпа и напряжения.

Сюжет прост до неприличия: обычный менеджер (Деннис Уивер) едет по калифорнийской трассе и сталкивается с безликим дальнобойщиком, решившим стереть его с лица земли.

В течение полутора часов – лишь дорога, жара, грохот мотора и паранойя, превращающаяся в чистый ужас.

Спилберг отказался от студийных декораций и настоял на съёмках в настоящей пустыне. Чтобы уложиться в график, он гонял одну и ту же петлю дороги, меняя ракурсы так ловко, что зритель верил в бесконечное путешествие.

Более того, режиссер сам лежал на заднем сиденье машины, держа камеру и снимая сцены погони – именно эти кадры потом будут копировать постановщики блокбастеров.

Когда грузовик страшнее акулы

В «Дуэли» нет лица злодея: водитель грузовика остаётся тенью, а сам грузовик становится чудовищем из металла и ржавчины. Это решение делает фильм почти ужастиком – борьбой человека с безликой машиной.

За этой простотой прячется нечто, что позже повторит Спилберг в «Челюстях»: монстр уже не так страшен, когда его видно – страшен момент ожидания.

Сегодня «Дуэль» имеет рейтинг 7.6 на «Кинопоиске», но меньше 15 тысяч оценок – скромно для фильма, благодаря которому началась эпоха Спилберга.

Иронично, что именно этот минималистичный триллер без визуальных эффектов и гигантских бюджетов великий Кинг считает вершиной режиссёрской изобретательности.

Возможно, потому что в нём – сама суть крепкого жанрового кино: камера, дорога и страх, который постепенно догоняет.