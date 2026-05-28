Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

28 мая 2026 08:00
«Бар "Один звонок"» (2025)

Эти триллеры будут держать ваши нервы в тонусе с первой до последней серии.

В последние годы российские триллеры заметно выросли — не только по бюджету, но и по уровню режиссуры.

В нашей подборке — психологические драмы, судебные конфликты и мистика, где реальность буквально рушится у героев на глазах. Все сериалы имеют рейтинг выше 8 на Кинопоиске.

«Метод» (2015)

Следователь Родион Меглин, которого блестяще сыграл Константин Хабенский, раскрывает самые жестокие преступления, используя интуицию, близкую к безумию.

Его стажёрка (Паулина Андреева) пытается понять, почему наставник так хорошо чувствует убийц — и не перешёл ли он ту грань, где охотник становится жертвой. Один из самых атмосферных и психологически точных триллеров России.

Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

«Душегубы» (2021)

Следователь Алексей Погодин ездит по регионам, где местные власти заметают следы преступлений.

В одной из командировок он сталкивается с серией убийств, замешанных в коррупции и подлогах. За каждой уликой — человеческая грязь и безнаказанность.

Холодный реализм и мрачная операторская работа делают этот сериал особенно убедительным.

Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

«Ваша честь» (2021)

Судья Павел Агеев (Олег Меньшиков) узнаёт, что его сын сбил человека и скрылся.

Когда выясняется, что погибший связан с криминальным авторитетом, герой вынужден выбирать между законом и отцовской любовью. Чем дальше он идёт по пути лжи, тем опаснее становится игра.

В ролях также Владимир Вдовиченков и Дарья Урсуляк.

Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

«Бар "Один звонок"» (2025)

Детектив ищет пропавшего ребёнка своей жены. Следы ведут в загадочный бар, где посетители могут позвонить умершим.

Мистика, философия и эстетика нуара слились в одном — редкий случай для отечественного ТВ.

Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

«Мастер и Маргарита» (2024)

Михаил Локшин снял не очередную экранизацию, а масштабный триллер о власти, страхе и искушении.

Воланд (Август Диль) врывается в Москву 30-х, разрушая ложь и притворство, а история любви Мастера (Евгений Цыганов) и Маргариты (Юлия Снигирь) становится притчей о цене истины.

«Есенин» (2005)

Сергей Безруков в роли поэта и следователя, расследующего его же смерть. В одной линии — Москва 1920-х, в другой — тайное расследование спустя десятилетия.

Заговор, архивы, подмена фактов и версия убийства — сериал держит именно этим, а не романтикой.

В ролях целая плеяда звёзд — Олег Табаков, Александр Михайло, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие.

«Город тайн» (2024)

Российская адаптация корейского детектива «Незнакомец». Главный герой, Алексей Платов, сотрудник Следственного комитета, ничего не чувствует из-за детской травмы.

Это сделало его бесстрашным и одиноким, что идеально подходит для работы в следствии. Расследуя убийство бизнесмена, он встречает лейтенанта Полину Лаврову, и они вместе берутся за дело.

Фото: Кадры из сериалов «Бар "Один звонок"» (2025), «Метод» (2015), «Душегубы» (2021), «Ваша честь» (2021)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Читать дальше 28 мая 2026
Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Хэппи-энда не будет: эти 5 фильмов стали великими, несмотря на то, что кончаются настоящей катастрофой Читать дальше 28 мая 2026
Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Читать дальше 26 мая 2026
5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры 5 отличных советских фильмов, о которых мало кто слышал: никакой громкой рекламы, только пронзительный сюжет и блестящие актеры Читать дальше 26 мая 2026
Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Читать дальше 26 мая 2026
Семь раз укради — один раз попадись: лучшие фильмы об авантюристах, которым веришь до последнего Семь раз укради — один раз попадись: лучшие фильмы об авантюристах, которым веришь до последнего Читать дальше 25 мая 2026
О них не говорят на каждом углу, но эти 3 сериала реально стоит увидеть — рейтинг выше 8+, что редкость О них не говорят на каждом углу, но эти 3 сериала реально стоит увидеть — рейтинг выше 8+, что редкость Читать дальше 25 мая 2026
Хотели «вау», получили «ой»: пять супергеройских ролей, которые стали позором Голливуда Хотели «вау», получили «ой»: пять супергеройских ролей, которые стали позором Голливуда Читать дальше 25 мая 2026
Женщина с усами, вы кто? Камео Стэна Ли в «Мстителях» уже никого не удивишь: а сам Михалков баловался подобным еще в 80-е Женщина с усами, вы кто? Камео Стэна Ли в «Мстителях» уже никого не удивишь: а сам Михалков баловался подобным еще в 80-е Читать дальше 29 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше