Слишком классные, чтобы пропустить: 7 российских сериалов-триллеров, после которых не хочется включать Netflix

Эти триллеры будут держать ваши нервы в тонусе с первой до последней серии.

В последние годы российские триллеры заметно выросли — не только по бюджету, но и по уровню режиссуры.

В нашей подборке — психологические драмы, судебные конфликты и мистика, где реальность буквально рушится у героев на глазах. Все сериалы имеют рейтинг выше 8 на Кинопоиске.

«Метод» (2015)

Следователь Родион Меглин, которого блестяще сыграл Константин Хабенский, раскрывает самые жестокие преступления, используя интуицию, близкую к безумию.

Его стажёрка (Паулина Андреева) пытается понять, почему наставник так хорошо чувствует убийц — и не перешёл ли он ту грань, где охотник становится жертвой. Один из самых атмосферных и психологически точных триллеров России.

«Душегубы» (2021)

Следователь Алексей Погодин ездит по регионам, где местные власти заметают следы преступлений.

В одной из командировок он сталкивается с серией убийств, замешанных в коррупции и подлогах. За каждой уликой — человеческая грязь и безнаказанность.

Холодный реализм и мрачная операторская работа делают этот сериал особенно убедительным.

«Ваша честь» (2021)

Судья Павел Агеев (Олег Меньшиков) узнаёт, что его сын сбил человека и скрылся.

Когда выясняется, что погибший связан с криминальным авторитетом, герой вынужден выбирать между законом и отцовской любовью. Чем дальше он идёт по пути лжи, тем опаснее становится игра.

В ролях также Владимир Вдовиченков и Дарья Урсуляк.

«Бар "Один звонок"» (2025)

Детектив ищет пропавшего ребёнка своей жены. Следы ведут в загадочный бар, где посетители могут позвонить умершим.

Мистика, философия и эстетика нуара слились в одном — редкий случай для отечественного ТВ.

«Мастер и Маргарита» (2024)

Михаил Локшин снял не очередную экранизацию, а масштабный триллер о власти, страхе и искушении.

Воланд (Август Диль) врывается в Москву 30-х, разрушая ложь и притворство, а история любви Мастера (Евгений Цыганов) и Маргариты (Юлия Снигирь) становится притчей о цене истины.

«Есенин» (2005)

Сергей Безруков в роли поэта и следователя, расследующего его же смерть. В одной линии — Москва 1920-х, в другой — тайное расследование спустя десятилетия.

Заговор, архивы, подмена фактов и версия убийства — сериал держит именно этим, а не романтикой.

В ролях целая плеяда звёзд — Олег Табаков, Александр Михайло, Юлия Пересильд, Константин Хабенский и другие.

«Город тайн» (2024)

Российская адаптация корейского детектива «Незнакомец». Главный герой, Алексей Платов, сотрудник Следственного комитета, ничего не чувствует из-за детской травмы.

Это сделало его бесстрашным и одиноким, что идеально подходит для работы в следствии. Расследуя убийство бизнесмена, он встречает лейтенанта Полину Лаврову, и они вместе берутся за дело.