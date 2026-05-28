Технологии то высокие, а бои ведутся на мечах: почему в фильме «Дюна» нет огнестрельного оружия

28 мая 2026 13:00
В книге у этого немного иное объяснение.

Каждый раз, когда зритель впервые смотрит «Дюну», возникает логичный вопрос: если действие происходит в далёком будущем, где есть космические корабли и антигравитационные бронекостюмы, почему все дерутся мечами? Где лазеры, где пушки, где хоть один нормальный выстрел? Ответ — в логике вселенной, где технологии достигли такого уровня, что человечеству пришлось… отказаться от оружия.

Щиты, которые меняют правила игры

Главная причина — энергощиты, индивидуальные силовые поля, которые защищают бойца от любого быстро движущегося объекта. Пуля, стрела, снаряд — всё просто отскакивает. Но если ударить медленно, с усилием, поле пропускает лезвие.

Из-за этого в мире «Дюны» родилось целое боевое искусство — техника, где удар замедляется у самого щита, превращаясь в «вкрадчивый» рез. Именно поэтому меч стал эффективнее автомата, а бой — почти танцем.

Почему не стреляют лазерами

Казалось бы, лазерный луч проходит сквозь свет, а значит, щит не должен мешать. Но всё сложнее: при попадании лазера в силовое поле возникает цепная реакция, которая вызывает субатомный взрыв.

Это не просто взрыв — это мини-ядерный апокалипсис. Погибают и тот, кто стреляет, и тот, кто под щитом, и всё вокруг. Поэтому в мире «Дюны» лазеры против щитов — табу. Никто не хочет случайно стереть с лица планеты город из-за неосторожного выстрела.

Почему Харконнены всё же режут двери лазером

Когда в фильме Харконнены прожигают лазером бронедверь, они уверены, что внутри нет щита. Это риск, но рассчитанный — инженеры знают, где безопасно использовать резаки. Любая ошибка — и весь корабль вспыхнет ослепительной вспышкой.

Почему фримены обходятся без щитов

В пустыне щиты смертельно опасны — песчаные черви реагируют на них как на крик боли. Вибрация поля сводит чудовищ с ума, они мгновенно несутся к источнику шума. Поэтому фримены воюют по-старинке — ножи, клинки, скрытность. Щит в пустыне равен самоубийству.

Технологии, которые пришлось забыть

В книгах Фрэнка Герберта сказано, что щиты — не дешёвая игрушка. Ими пользовались лишь избранные — знать, элита, солдаты великих домов. В фильме Дени Вильнёва технология стала почти стандартом, но суть осталась той же: цивилизация, где технологии дошли до безумия, вернулась к холодному оружию.

Так в мире «Дюны» ритуальный бой на клинках стал не анахронизмом, а новой формой высокотехнологичной войны. Там, где любая пуля вызывает катастрофу, победит тот, кто умеет ждать, дышать и бить медленно.

Именно поэтому в будущем, где покорены звёзды, герои всё ещё поднимают мечи. В «Дюне» скорость убивает — а терпение спасает.

Анастасия Луковникова
