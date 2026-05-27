И в XXI веке снимают настоящие шедевры: 3 свежих хоррор-фильма с высокими рейтингами на Rotten Tomatoes

27 мая 2026 15:00
Их высоко оценили и критики, и зрители.

Хоррор снова на пике — и, похоже, 2020-е годы окончательно доказали, что «страшное кино» может быть не только кровавым, но и умным. Мы выбрали три свежих фильма, которые не просто пугают, а меняют само представление о том, каким должен быть современный слэшер.

«X» (2022) — рейтинг 94% на Rotten Tomatoes

Режиссёр Тай Уэст оживил дух старой доброй «Техасской резни бензопилой» и добавил к нему изысканную визуальность. 1979 год, глубинка Техаса: группа молодых энтузиастов решает снять фильм для взрослых, но вместо славы получает кровавую бойню.

Всё, что кажется игривым, внезапно превращается в кошмар с отсылками к золотой эпохе хоррора. Камера ловит каждую деталь — пот, страх, сумерки и шорох ножа. Миа Гот здесь не просто актриса, а почти новая Сигурни Уивер хорроров: хрупкая, но несгибаемая.

«Перл» (2022) — рейтинг 93% на Rotten Tomatoes

Продолжение «X» стало ещё большим откровением. Тай Уэст снова за камерой, но теперь делает ставку не на шок, а на психологию. «Перл» — это портрет зарождающегося монстра, снятый как цветной кошмар в стиле старого Голливуда.

Миа Гот играет молодую девушку, мечтающую о сцене и славе, но за этим блеском растёт безумие. Её улыбка здесь страшнее любого ножа. Фильм соединяет трагедию одиночества с эстетикой Technicolor и напоминает: ужас начинается не в тьме, а под ослепительным светом.

«Тела, тела, тела» (2022) — рейтинг 86% на Rotten Tomatoes

Самый современный из всех — сатирический хоррор о зум-поколении, которое не умеет выживать без Wi-Fi. Компания богатых друзей устраивает вечеринку с игрой «тела, тела, тела» — и находит в доме настоящего убийцу.

Это фильм, где вместо монстра — коллективная токсичность, где каждая шутка становится орудием. Халина Рейн превращает слэшер в психологическую игру о страхе осуждения и зависимости от лайков. А Мария Бакалова, знакомая зрителям по «Борату-2», выдаёт одну из самых живых ролей последних лет.

Эти три картины доказывают: хоррор больше не прячется за дешёвыми пугалками. Он снова про людей, их слабость и жажду внимания. А страх — это всего лишь зеркало, в которое зрителю всё труднее смотреть.

Анастасия Луковникова
