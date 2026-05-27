Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Спустя семь лет этот научно-фантастический сериал Netflix кажется шедевром: зря зрители не обратили на него внимание

Спустя семь лет этот научно-фантастический сериал Netflix кажется шедевром: зря зрители не обратили на него внимание

27 мая 2026 14:00
Кадр из сериала «Путешественники»

Шумиха вокруг другого проекта забрала у него всю славу.

Когда в 2016 году Netflix выпустил «Путешественников», публика почти не заметила этот проект — тогда внимание было приковано к «Очень странным делам». Но время всё расставило по местам. Спустя семь лет сериал о команде оперативников из будущего, которые переселяют своё сознание в людей перед смертью, теперь называют одним из самых умных и человечных научно-фантастических шоу 2010-х.

Сюжет сериала «Путешественники»

Создатель сериала Брэд Райт, автор «Звёздных врат», придумал историю, где вместо роботов и лазеров — моральные дилеммы. Люди из постапокалиптического будущего возвращаются не ради славы, а чтобы предотвратить гибель человечества.

Их контролирует искусственный интеллект — «Директор», который управляет временем и судьбами, словно шахматами. Но каждая миссия показывает: исправить прошлое невозможно, не разрушив чью-то жизнь.

Люди важнее технологий

Главный герой, агент ФБР Грант Макларен, — не супергерой, а человек, вынужденный жить чужой жизнью и лгать тем, кого любит. Его команда — бывший наркоман, медик с травмой, одиночка с ребёнком — делает сериал невероятно приземлённым.

Здесь фантастика служит не спецэффектам, а людям. Каждый эпизод — это история о выборе, боли и попытке остаться собой, когда тебя больше не существует.

Сериал, опередивший своё время

Сегодня «Путешественники» звучит ещё острее, чем в 2016-м. Мир, управляемый алгоритмами, вопрос доверия к ИИ, экологическая катастрофа — всё это сериал предсказал задолго до повестки.

Даже шесть «Протоколов» — правила, которые нельзя нарушать, — теперь читаются как этический кодекс новой цифровой эры.

Финал, который всё объяснил — и всё оборвал

Netflix закрыл сериал после третьего сезона, но завершение получилось редким случаем — честным и завершённым. Герои принимают судьбу, а мир будто получает второй шанс. Без клиффхэнгеров и лишнего пафоса. Именно поэтому «Путешественники» до сих пор обсуждают на Reddit, называя его «недооценённым шедевром» и примером того, как закончить историю достойно.

Если вы устали от громких, но пустых блокбастеров — попробуйте вернуться к этому сериалу. «Путешественники» не просто фантастика о времени. Это история о человечности, которая всё ещё умеет сопротивляться будущему.

Фото: Кадр из сериала «Путешественники»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Почему Рика и Карла Граймс убрали из рейтингового сериала «Ходячие мертвецы» Читать дальше 29 мая 2026
«Битва бастердов», разумеется, на первом месте: 3 самых эпичных экшн-сцены в фэнтези-сериалах «Битва бастердов», разумеется, на первом месте: 3 самых эпичных экшн-сцены в фэнтези-сериалах Читать дальше 28 мая 2026
Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Все 12 сезонов «Теории большого взрыва» лифт был сломан, и это не случайность: одна табличка — а сколько смысла Читать дальше 26 мая 2026
Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Соскучились по настоящему экшену на экране? Эти 5 сериалов лучше любого полнометражного триллера Читать дальше 26 мая 2026
В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод В каком сезоне «Сверхъестественного» появился неподражаемый Кроули: фанаты короля Ада точно помнят этот эпизод Читать дальше 26 мая 2026
Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Не затянет, а проглотит целиком: 8 фантастических мини-сериалов, которые сильнее любого блокбастера Читать дальше 26 мая 2026
Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Читать дальше 24 мая 2026
Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Ни одной родной души во всем гареме: почему с Хюррем никто не дружил по-настоящему Читать дальше 29 мая 2026
Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Эти фильмы — настоящая «машина времени», превращающая на вечер в подростков: 4 комедии в духе «Американского пирога» Читать дальше 28 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше