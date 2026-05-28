Сейчас такое называют «кринжем»: почему запечатление Ренесми и Джейкоба худшая часть «Сумерек»

Стефани Майер сумела вдохнуть новую жизнь в старые легенды о вампирах и оборотнях, но один сюжетный поворот до сих пор вызывает у фанатов скорее замешательство, чем умиление. Речь о печально знаменитом «запечатлении» Джейкоба Блэка на Ренесми — дочери Беллы и Эдварда.

Что такое запечатление

В мире «Сумерек» запечатление — это священная связь между оборотнем и его второй половиной, которая выбирается не по любви или воле, а по некой мистической силе. Кого «отметит» судьба, с тем оборотень будет связан навсегда — как бы ни сопротивлялся.

По идее, это должно звучать романтично. На деле — как минимум странно. Особенно если объект «запечатления» — новорождённый ребёнок.

Когда «любовь» вызывает испанский стыд

После долгого любовного треугольника с Беллой и Эдвардом сценаристы решили «подарить» Джейкобу собственный хэппи-энд. Но придумали его, мягко говоря, спорно: Джейкоб внезапно объясняет, что на самом деле тянулся не к Белле, а к малышу в её утробе. То есть, говоря прямо, он «влюбился» в ещё не родившегося ребёнка.

Майер пыталась оправдать это через лор: якобы запечатление не связано с возрастом или физическим влечением, а отношения проходят несколько стадий — от братской заботы до любви. Но сколько бы ни говорили про «чистоту намерений», зрителей от этого не стало меньше передёргивать.

Почему это не работает

Проблема не в мистике, а в отсутствии выбора. Ренесми, по сути, заранее «обручена» судьбой с Джейкобом — без права голоса. Девочка растёт в тени взрослого мужчины, который к ней привязан сверхъестественной силой, и зрителям остаётся гадать: есть ли тут вообще место свободе и личным чувствам.

Даже если представить, что в будущем их связь перерастёт в настоящие отношения, контекст всё равно остаётся неловким. Майер могла бы показать дружбу, постепенно переходящую в роман, но выбрала короткий путь — и он оказался самым кринжовым во всей саге.

Что остаётся фанатам

Сегодня фанаты спорят: кто-то видит в этой линии попытку показать судьбоносную любовь, кто-то — неудачную метафору одержимости. Одно можно сказать точно: сцена запечатления — символ того, как одна сюжетная деталь может испортить впечатление от целой истории.