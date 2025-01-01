Кинотеатр «Arsenal» по адресу ул. Ы. Алтынсарина, 4 в одноименном торгово-развлекательном комплексе.
Кинотеатр имеет 4 зала, 4 кинобара, боулинг, зону игровых автоматов. Кинотеатр «Арсенал» в Астане оборудован по последнему слову техники. В нем установлены два японских цифровых кинопроектора, громкоговоритель JLB и сервер Dolby. Общая вместительность кинозалов больше 800 мест из которых 59 отведено под VIP зону. В залах установлены мягкие, удобные сиденья, в которых вы можете комфортно расположится.