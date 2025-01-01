Меню
Ой! Кажется, у нас нет расписания для этого кинотеатра, но мы делаем все возможное, для исправления данной ситуации!
Кинотеатры рядом
0 метров
Арсенал 3D ул. Ы. Алтынсарина, 4
5
2.4 км
Dostar Cinema проспект Нұрғиса Тілендиев, здание 12
5
4.8 км
Kinopark 6 Keruencity ТРЦ Keruencity, 3 этаж, шоссы Коргалжын
5
5.6 км
Kinopark 8 IMAX Saryarka ТРЦ Сарыарка, 3 этаж, пр. Туран, 24
5
5.7 км
Paramount улица Кайыма Мухамедханова, 6
5
5.9 км
Aru Cinema ул. Жансугурова, 8/1, ТРЦ «Arujan», 3 этаж
5
Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
