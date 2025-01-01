Кинотеатр располагается на правом берегу столицы, в ТРЦ «Arujan».
Вас ожидает уютный шестизальный кинотеатр, который порадует вас качественным изображением, акустической системой, эргономичными креслами. Вы полностью погрузитесь в атмосферу воспроизводящегося на экране и получите много приятных эмоций.
1 зал – 136 посадочных мест, ширина экрана 12 метров.
2 зал – 136 посадочных мест, ширина экрана 12 метров.
3 зал – 133 посадочных мест, ширина экрана 11 метров.
4 зал – 134 посадочных мест, ширина экрана 11 метров.
5 зал – 134 посадочных мест, ширина экрана 10 метров.
6 зал – 134 посадочных мест, ширина экрана 10 метров.