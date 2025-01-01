Меню
Арсенал 3D

Астана
Адрес
г. Астана, ул. Ы. Алтынсарина, 4
Телефон

+7 (717) 39-33-33 / автоответчик

+7 (701) 520-59-78

О кинотеатре

Кинотеатр Арсенал 3D расположен на улице Алтынсарина в городе Астане. Это современный мультиплекс, который является реализованным проектом компании Меломан. 

Его особенность кроется в использовании систем многоканального звука Dolby Digital и DTS. Это первый и до сих пор единственный в Астане кинотеатр, работающий с двумя данными современными форматами. Комфортабельные кресла позволят зрителям расслабиться и погрузиться в атмосферу кинокартины.

На территории центра также можно найти развлечения на любой вкус: игровую зону, боулинг, пиццерию. 

Бар
Кафе
Игровая зона
Dolby Atmos
Отзывы о кинотеатре

Qaitadan
Qaitadan
2025, Казахстан, драма
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Джунглилау
Джунглилау
2025, Казахстан, комедия
Аменгер
Аменгер
2025, Кыргызстан, драма
Таинственная девушка
Таинственная девушка
2025, Казахстан, комедия
Агент & Irbis
Агент & Irbis
2025, Казахстан, комедия, боевик
Жабайы
Жабайы
2025, Казахстан, семейный
Большое смелое красивое путешествие
Большое смелое красивое путешествие
2025, США, приключения, драма, фэнтези, мелодрама
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Сытый и голодный
Сытый и голодный
2025, Казахстан, драма, комедия, фэнтези
