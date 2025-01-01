Кинотеатр Арсенал 3D расположен на улице Алтынсарина в городе Астане. Это современный мультиплекс, который является реализованным проектом компании Меломан.

Его особенность кроется в использовании систем многоканального звука Dolby Digital и DTS. Это первый и до сих пор единственный в Астане кинотеатр, работающий с двумя данными современными форматами. Комфортабельные кресла позволят зрителям расслабиться и погрузиться в атмосферу кинокартины.

На территории центра также можно найти развлечения на любой вкус: игровую зону, боулинг, пиццерию.