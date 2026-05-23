Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты

Эти проекты не так разрекламированы.

У Netflix давно сложилась репутация фабрики культовых хитов. Некоторые сериалы заполоняют соцсети и диктуют моду. Однако за этим скрывается целая вселенная недооценённых проектов.

Эти сериалы не собирают многомиллионные армии фанатов в день премьеры, о них не говорят на каждом углу. И совершенно напрасно. Многие из них — это шедевры сюжета, актёрской игры и режиссуры, которые ничуть не уступают, а порой и превосходят признанные хиты.

«Детективы с того света»

В сериале «Детективы с того света» рассказывается о двух призраках. Эдвин и Чарльз не захотели уходить в загробный мир и остались на Земле.

Они создают собственное детективное агентство. К ним присоединяется девушка-медиум, потерявшая память.

Вместе они отправляются в США, где расследуют различные загадочные происшествия. Вернуться домой им мешает не кто иной, как сам король кошек.

Проект создан по мотивам комикса Нила Геймана. Сериал полностью сохраняет уникальный стиль оригинала. В нем гармонично переплетаются юмор, драма и мистика.

«Агентство "Локвуд и компания"»

В Великобритании уже несколько лет люди сталкиваются с агрессивными призраками. Замечать этих потусторонних существ способны только подростки. Именно они и становятся главными защитниками человечества. Взрослые лишь наблюдают за их работой.

Главная героиня Люси обладает редким даром — она слышит призраков. После исключения из школы она присоединяется к частному агентству «Локвуд и компания». На деле организация состоит всего из двух человек. Они стремятся доказать свою значимость в этом опасном деле.

Сериал «Агентство "Локвуд и компания"» сочетает борьбу с призраками в духе «Сверхъестественного» с типично английским юмором. Неожиданным элементом становится и детективная линия.

«1899»

В 1899 году пароход «Цербер» совершает рейс из Европы в Америку. Четырьмя месяцами ранее в этих же водах бесследно исчезло другое судно той же компании.

В середине путешествия экипаж «Цербера» улавливает таинственный сигнал. Это событие становится началом череды странных и опасных происшествий.

Создателями «1899» выступили авторы нашумевшего проекта «Тьма». Если их предыдущая работа была сосредоточена на немецких персонажах, то новый сериал собрал международный ансамбль.

А сюжет сочетает элементы триллера, драмы и научной фантастики. Однако зрители не узнают разгадку всех тайн — стриминговый сервис закрыл проект после первого сезона, оставив историю незавершенной.