Над смертью героя Домогарова рыдали зрители: почему актер ушел из «Марша Турецкого», а потом вернулся

23 мая 2026 10:00
Кадр из сериала «Марш Турецкого»

Четвертого сезона никто не ожидал.

Начало 2000-х ознаменовалось в России настоящим бумом сериалов. Многосерийные проекты выпускали практически все телеканалы, собирая у экранов миллионы зрителей.

Преобладали в эфире криминальные боевики и детективы — во многом благодаря ошеломительному успеху «Улиц разбитых фонарей».

Среди таких картин оказались два проекта, стартовавших в 2000 году. Сначала вышел «Бандитский Петербург», а затем зрители прильнули к экранам во время показа «Марша Турецкого». Их роднило не только тематическое сходство.

В обоих сериалах ключевую роль исполнял Александр Домогаров. В конечном счете актеру пришлось сделать выбор в пользу только одной из этих работ.

Почему Домогаров ушел из «Марша Турецкого»

«Марш Турецкого» сразу создавался как полноценный телепроект. Его первый сезон содержал 22 серии, объединенные в десять сюжетных эпизодов.

Однако проект просуществовал недолго. За три года вышло лишь три сезона, после чего последовала длительная пауза.

Причиной стал уход Александра Домогарова. Актер считал, что полностью раскрыл образ Турецкого, а новые сценарии не вызывали у него энтузиазма.

Режиссер Михаил Туманишвили также покинул проект, переключившись на менее масштабные работы. Лишь спустя несколько лет продюсерам удалось добиться согласия Домогарова повторить роль. Четвертый сезон назывался «Возвращение Турецкого».

«Возвращение Турецкого»

После ухода Домогарова создатели решили убить его персонажа. Этим объясняется финальный взрыв в заключительной серии третьего сезона.

Однако Турецкий действительно вернулся на экраны. Сценаристы объяснили это чудесным спасением, проведя параллель с воскрешением Шерлока Холмса.

Четвертый сезон сохранил прежний, довольно объемный хронометраж. Но именно на этой точке и завершилась вся экранная история персонажа, основанная на литературном цикле Фридриха Незнанского. Пятого сезона так и не случилось.

Светлана Левкина
