«Отец года» или мучитель животных? Выбрали 5 самых отвратительных злодеев Marvel – двое из «Стражей Галактики»

В киновселенной Marvel хватает отрицательных героев, к которым зрители относятся с симпатией — у Таноса есть философия, у Киллмонгера — рана, за которой стоит правда. Но есть и другие, те, чьё зло не имеет оправданий. Те, кого не уважали бы даже коллеги по тьме.

Дрейков из «Чёрной вдовы» (2021)

Холодный, рациональный и бесконечно мерзкий — именно так фанаты описывают Дрейкова, куратора программы «Чёрная вдова». Он превращает похищенных девочек в оружие, а тех, кто не справляется, просто уничтожает. Ни идеологии, ни цели, кроме власти и контроля.

Даже Танос, который тоже принёс в жертву дочь, выглядел в сравнении с ним почти человечно — он хотя бы верил, что делает добро. Дрейков же олицетворяет бездушие, от которого не спасают даже спецэффекты Marvel.

Высший Эволюционер из «Стражей Галактики. Часть 3» (2023)

Если бы зло имело научную степень, оно выглядело бы как он. Этот безумный гений мучает животных, создаёт и стирает целые миры, уничтожая планеты, которые не соответствуют его «идеалу».

Он будто собран из всех худших человеческих амбиций — жажды совершенства, контроля, власти над жизнью. Даже Танос на его фоне выглядит романтиком с моралью.

Килгрейв из «Джессики Джонс» (2015–2019)

Он не разрушает миры, он разрушает людей. Килгрейв не убивает армию, он крадёт волю. Его сила — в подчинении и унижении.

В отличие от Таноса или Локи, у него нет даже иллюзии «высшей цели». Это зло без философии — голая власть над чужой свободой. Неудивительно, что фанаты называют его самым отвратительным персонажем вселенной Marvel.

Красный Череп из «Первого мстителя» (2011)

Классический фашист, буквально рожденный из идеологии ненависти. Даже среди суперзлодеев Marvel он — чужак, которому не подадут руки.

Да, в комиксах у него есть грандиозные планы, но за ними — банальное восхищение нацизмом. И если бы Магнето или Киллмонгер оказались рядом, Красный Череп долго бы не прожил.

Эго из «Стражей Галактики. Часть 2» (2017)

Богоподобный Небожитель с самолюбием, которое не влезает в галактику. Он создал тысячи детей по всей Вселенной и убил почти всех, кто не унаследовал его силу.

Эго не просто злодей из «Стражей Галактики. Часть 2» — он метафора вселенского эгоизма. Его имя говорит само за себя: для него существует только он сам. Даже Танос на фоне этого «отца года» кажется гуманистом.

В мире Marvel хватает злодеев, которые искушают, манипулируют и ломают реальность. Но эти пятеро — не философы тьмы, а настоящие монстры. Им не нужны оправдания. И именно поэтому они вызывают подлинное отвращение.