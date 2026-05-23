С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось

Незаметно для всего мира Netflix выпустил полнометражный фильм про шайку Крыс, с которыми путешествовала Цири в 4 сезоне «Ведьмака». Посмотреть его — целое приключение, нужно перерыть кучу сайтов, чтобы найти качественный перевод и хорошую картинку.

К тому на сайте IMDb у фильма «Крысы: Ведьмачья история» рейтинг всего 4,8 из 10. поэтому я долго сомневалась, прежде чем включить его. Но в финале ни минуты не пожалела! Фильм мне очень понравился, и сейчас объясню, почему.

Сюжет фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Сразу предупрежу, что смотреть спин-офф нужно после 4 сезона. Хотя в нем рассказывается предыстория Крыс, в самом начале показывают жуткий спойлер к финалу 8 серии. Если не хотите испортить впечатление, оставьте его на десерт.

В центре сюжета — банда Крыс, уже знакомая зрителям по 4 сезону. Те же самые персонажи, только за полгода до знакомства с Цири. Шайка решила провернуть аферу века и ограбить хранилище бойцовской арены.

Куча золота, которое обеспечит малолетних разбойников на всю жизнь… вот только есть одна проблема. Сокровища охраняет чудовище — некий еловик, а на деле девушка, отравленная проклятьем.

Поэтому Крысы решают нанять ведьмака для этой грязной работы. Их выбор пал на Брегена — старого и потрепанного жизнью воина, который предпочитает напиваться в таверне, а не рубить головы монстрам.

Отсылки к «Ведьмаку»

Спин-офф тонко сплетает сюжет с сериалом. В самом начале показывают прямое продолжение восьмой серии, а именно Цири с Лео Бонартом в повозке. Там наемник объясняет, почему не убил девушку, несмотря на то, что ему было приказано избавиться от нее.

Также всплывает история со стрыгой, которую Геральт смог спасти. Помните эту серию? Так вот Бреген — тот самый ведьмак, что взял деньги с жителей деревни и сбежал. И только в спин-оффе рассказывается, почему он так поступил.

Ближе к финалу становится понятно, почему Лео Бонарт охотился за Крысами. Он был кузеном владельца той самой арены, которую ограбили члены банды. В финальной сцене он столкнулся в бою с Брегеном, но крысята смогли улизнуть. Бонарт просто не мог оставить дело незавершенным.

Почему мне понравилось

Да, четвертый сезон разгромили и критики, и зрители. Под волну хейта попал и спин-офф. Но будем честны… Фильм получился действительно интересным!

Он расширил вселенную «Ведьмака», ведь Бреген был учеником Школы Кота. И там царят не такие порядке, как в убежище Весемира. Зрителям показали другого бойца — разбитого, уставшего от жизни и разочарованного в себе. Дольф Лундгрен отлично вписался в эту вселенную.

Хочу отметить уникальное цветовое решение для сериала, которое сделал Netflix. Линия Геральта в четвертом сезоне в зеленых тонах, Йеннифэр — в мрачных синих, а Цири — теплая, песочная.

И «Крысы» продолжили эту традицию, показав историю в желтых, коричневых и песочных оттенках. Знаете, мне этот фильм показался коллаборацией мира «Ведьмака» и «Спартака». Бойцы, арена, тренировки — все это напоминает истории о гладиаторах.

Добавили достаточно драмы, немного юмора, слегка раскрыли истории персонажей, показали нового монстра и эпичные сражения. И конечно, на экране вновь мелькнул потрясающий Лео Бонарт, который лично для меня стал украшением 4 сезона.

Безумный наемник, который ломает кости и выпускает кишки ради удовольствия и коллекционирует головы достойных противников. Такого злодея в этой вселенной еще не было!

Мой вердикт

Отбросьте сомнения и посмотрите спин-офф «Ведьмака». В худшем случае, вы потратите зря полтора часа своей жизни. А в лучшем случае, получите удовольствие от погружения в любимую вселенную.

Фильм не так уж и плох, как о нем говорят. Я считаю, что оценки занижены незаслуженно, а «Крысы» — достойный спин-офф «Ведьмака»!