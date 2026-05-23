Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось

С трудом нашла спин-офф «Ведьмака» про Крыс и старика Брегена: на IMDb ему поставили 4,8 из 10, а мне понравилось

23 мая 2026 14:00
Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Фильм просто попал под волну хейта.

Незаметно для всего мира Netflix выпустил полнометражный фильм про шайку Крыс, с которыми путешествовала Цири в 4 сезоне «Ведьмака». Посмотреть его — целое приключение, нужно перерыть кучу сайтов, чтобы найти качественный перевод и хорошую картинку.

К тому на сайте IMDb у фильма «Крысы: Ведьмачья история» рейтинг всего 4,8 из 10. поэтому я долго сомневалась, прежде чем включить его. Но в финале ни минуты не пожалела! Фильм мне очень понравился, и сейчас объясню, почему.

Сюжет фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Сразу предупрежу, что смотреть спин-офф нужно после 4 сезона. Хотя в нем рассказывается предыстория Крыс, в самом начале показывают жуткий спойлер к финалу 8 серии. Если не хотите испортить впечатление, оставьте его на десерт.

В центре сюжета — банда Крыс, уже знакомая зрителям по 4 сезону. Те же самые персонажи, только за полгода до знакомства с Цири. Шайка решила провернуть аферу века и ограбить хранилище бойцовской арены.

Куча золота, которое обеспечит малолетних разбойников на всю жизнь… вот только есть одна проблема. Сокровища охраняет чудовище — некий еловик, а на деле девушка, отравленная проклятьем.

Поэтому Крысы решают нанять ведьмака для этой грязной работы. Их выбор пал на Брегена — старого и потрепанного жизнью воина, который предпочитает напиваться в таверне, а не рубить головы монстрам.

Отсылки к «Ведьмаку»

Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Спин-офф тонко сплетает сюжет с сериалом. В самом начале показывают прямое продолжение восьмой серии, а именно Цири с Лео Бонартом в повозке. Там наемник объясняет, почему не убил девушку, несмотря на то, что ему было приказано избавиться от нее.

Также всплывает история со стрыгой, которую Геральт смог спасти. Помните эту серию? Так вот Бреген — тот самый ведьмак, что взял деньги с жителей деревни и сбежал. И только в спин-оффе рассказывается, почему он так поступил.

Ближе к финалу становится понятно, почему Лео Бонарт охотился за Крысами. Он был кузеном владельца той самой арены, которую ограбили члены банды. В финальной сцене он столкнулся в бою с Брегеном, но крысята смогли улизнуть. Бонарт просто не мог оставить дело незавершенным.

Почему мне понравилось

Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Да, четвертый сезон разгромили и критики, и зрители. Под волну хейта попал и спин-офф. Но будем честны… Фильм получился действительно интересным!

Он расширил вселенную «Ведьмака», ведь Бреген был учеником Школы Кота. И там царят не такие порядке, как в убежище Весемира. Зрителям показали другого бойца — разбитого, уставшего от жизни и разочарованного в себе. Дольф Лундгрен отлично вписался в эту вселенную.

Хочу отметить уникальное цветовое решение для сериала, которое сделал Netflix. Линия Геральта в четвертом сезоне в зеленых тонах, Йеннифэр — в мрачных синих, а Цири — теплая, песочная.

И «Крысы» продолжили эту традицию, показав историю в желтых, коричневых и песочных оттенках. Знаете, мне этот фильм показался коллаборацией мира «Ведьмака» и «Спартака». Бойцы, арена, тренировки — все это напоминает истории о гладиаторах.

Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»

Добавили достаточно драмы, немного юмора, слегка раскрыли истории персонажей, показали нового монстра и эпичные сражения. И конечно, на экране вновь мелькнул потрясающий Лео Бонарт, который лично для меня стал украшением 4 сезона.

Безумный наемник, который ломает кости и выпускает кишки ради удовольствия и коллекционирует головы достойных противников. Такого злодея в этой вселенной еще не было!

Мой вердикт

Отбросьте сомнения и посмотрите спин-офф «Ведьмака». В худшем случае, вы потратите зря полтора часа своей жизни. А в лучшем случае, получите удовольствие от погружения в любимую вселенную.

Фильм не так уж и плох, как о нем говорят. Я считаю, что оценки занижены незаслуженно, а «Крысы» — достойный спин-офф «Ведьмака»!

Фото: Кадр из фильма «Крысы: Ведьмачья история»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Эти отсылки на советскую классику в «Дэдпуле» нашли только киноведы: что общего между Уэйдом Уилсоном и мальчиком из «Добро пожаловать» Читать дальше 24 мая 2026
Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта Читать дальше 24 мая 2026
Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Новые сериалы снимают пачками, но ни один не сравнится с ними: 3 олд-скульных аниме, которые изменили этот жанр Читать дальше 23 мая 2026
Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Netflix — это не только «Ведьмак» и «Очень странные дела»: 3 малоизвестных сериала стриминга, которые стоят каждой минуты Читать дальше 23 мая 2026
«Отец года» или мучитель животных? Выбрали 5 самых отвратительных злодеев Marvel – двое из «Стражей Галактики» «Отец года» или мучитель животных? Выбрали 5 самых отвратительных злодеев Marvel – двое из «Стражей Галактики» Читать дальше 23 мая 2026
Эх, были же времена: 3 культовых сериала, которые сейчас не продержались бы даже один сезон — не тот формат Эх, были же времена: 3 культовых сериала, которые сейчас не продержались бы даже один сезон — не тот формат Читать дальше 23 мая 2026
Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Эти 10 шикарных сериалов захватывают уже к пятой минуте: дальше вы точно не сможете оторваться — цепляют не по-детски Читать дальше 23 мая 2026
Маколей Калкин назвал всего одну причину, почему «Один дома 2» лучше первого фильма: увидев цифры, с ним сложно не согласиться Маколей Калкин назвал всего одну причину, почему «Один дома 2» лучше первого фильма: увидев цифры, с ним сложно не согласиться Читать дальше 22 мая 2026
Именно «Орден Феникса» нужно было снимать в двух частях: только читавшие книгу знают, что именно «потерял» фильм Именно «Орден Феникса» нужно было снимать в двух частях: только читавшие книгу знают, что именно «потерял» фильм Читать дальше 22 мая 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше