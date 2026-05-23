Шесть фильмов о маньяках, которые звонили в редакции, шифровали письма и прятали тела в лесах — и всё это произошло в реальности

23 мая 2026 08:00
Кадр из фильма «Монстр Джеффри Дамер» (2017), «Воспоминания об убийстве» (2003), «Красивый, плохой, злой» (2018)

Эти истории звучат как сценарии хорроров, но каждое преступление — совсем не выдумка.

Фильмы о маньяках всегда работают на холодном ощущении реальности — особенно когда знаешь, что за кадром стоит не фантазия сценариста, а уголовное дело.

В подборку вошли шесть картин, основанных на реальных преступлениях: от охотников за школьницами до убийц, выслеживавших туристов и выбирающих жертв по объявлениям.

«Монстр Джеффри Дамер» (2017)

История одного из самых известных американских убийц подана с неожиданной стороны — глазами одноклассника, наблюдавшего, как в тихом, неловком подростке формируется будущий монстр.

Фильм экранизирует графический роман Джона Бэкдерфа, который учился с Дамером и видел его странности раньше всех: притворные припадки, одержимость мертвыми животными и полное отсутствие границ. IMDb — 6.2.

«Зодиак» (2007)

Хрестоматийный триллер Дэвида Финчера, созданный на основе материалов дела о серийном убийце, который терроризировал Калифорнию в конце 1960-х.

Он писал в редакции газет шифрованные письма и насмехался над полицией. Картина фиксирует сразу три версии охоты: журналиста, художника-карикатуриста и детективов, которые десятилетиями пытались назвать имя Зодиака.

«Воспоминания об убийстве» (2003)

Фильм, выросший из одной из самых страшных страниц корейской криминальной истории — дела о маньяке из Хвасона. С 1986 по 1991 год он убил десять женщин, и расследование стало национальной травмой.

Создатели изучили архивы и оставили финал открытым — преступника нашли только в 2019 году.

«Золотая перчатка» (2019)

Жуткий, почти физически невыносимый фильм Фатиха Акина, основанный на преступлениях Фритца Хонки. В 1970-х он заманивал женщин из бара «Золотая перчатка» и убивал их у себя в квартире.

Картина опирается на роман Хайнца Штрунка и намеренно лишена привлекательности: здесь буквально ощущается запах тесных комнат, алкогольных паров и безысходности.

«Красивый, плохой, злой» (2018)

История Тэда Банди — но не через хронику его убийств, а через взгляд женщины, которая любила его и долгие годы верила в его невиновность.

Фильм основан на мемуарах Элизабет Кендол «Влюбиться в убийцу. Моя жизнь с Тэдом Банди». Зак Эфрон играет обаятельного человека, за маской которого скрывались десятки жертв.

«Мерзлая земля» (2011)

В основе сюжета — преступления Роберта Хансена, казавшегося образцовым семьянином. На самом деле он похищал и убивал женщин, а многие годы полиция отказывалась верить в его причастность.

Разгадать его тайную жизнь помогла 17-летняя девушка, которой удалось сбежать и рассказать правду. В фильме снялись Николас Кейдж и Джон Кьюсак.

Анна Адамайтес
