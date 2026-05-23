Простые рабочие в СССР за месяц не получали столько, сколько платили Ливанову: роль Шерлока Холмса сделала актера богатым человеком

Василий Ливанов, без сомнения, был одной из самых ярких и значимых фигур в советском кинематографе. За свою карьеру до распада СССР он успел сняться в более чем восьмидесяти картинах, но истинную, всенародную славу ему принес только один образ. Он стал Шерлоком Холмсом в культовой серии телефильмов режиссёра Игоря Масленникова, выходившей с 1979 по 1986 год.

Его трактовка гениального сыщика получила высочайшее признание не только на родине, но и далеко за её пределами, став для многих эталоном. Эта легендарная работа принесла актёру не только всемирную известность и любовь зрителей, но и весьма солидный по тем временам заработок.

Гонорар Шерлока

Василий Ливанов не раз подчёркивал, что финансовый вопрос для актёров в те годы играл огромную роль. По его словам, большинство его коллег снимались в первую очередь ради заработка, а не исключительно ради искусства. И ему с этим повезло.

К моменту съёмок в цикле о Шерлоке Холмсе он уже достиг вершины тарифной сетки. За один съёмочный день в легендарном сериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» он получал солидную по тем временам сумму — от 500 до 700 рублей.

Зарплата Ливанова

Для понимания масштаба этих цифр стоит вспомнить реалии того времени. В начале 1980-х годов средняя месячная зарплата в СССР составляла около 150–180 рублей. Таким образом, гонорар Василия Ливанова за один съёмочный день был эквивалентен доходу обычного советского рабочего или инженера за три, а то и четыре месяца непрерывного труда.

А если учесть, что съёмки каждой картины из цикла о Шерлоке Холмсе длились по нескольку месяцев, то общий заработок актёра за этот период и вправду можно было считать баснословным.