Эх, были же времена: 3 культовых сериала, которые сейчас не продержались бы даже один сезон — не тот формат

23 мая 2026 11:00
Кадр из сериала «Сверхъестественное», «Баффи — истребительница вампиров», «Хроники Шаннары»

К счастью, они были сняты в золотые годы телевидения.

Когда-то телевизионное фэнтези было живым, дерзким и по-домашнему наивным. Герои сражались с демонами на заднем дворе, визуальные эффекты рисовали почти вручную, а бюджеты ограничивались энтузиазмом.

Сегодня мир стримингов изменил правила игры: меньше серий, больше реализма, выше планка иронии. И всё же именно те старые сериалы, снятые на грани возможного, породили жанр, каким мы его знаем. Вот три культовых проекта, которые в 2025-м не прошли бы дальше пилота.

«Сверхъестественное» (2005–2020)

История братьев Винчестеров — Дина и Сэма — стала символом эпохи, когда можно было позволить себе 15 сезонов охоты на нечисть и бесконечные «монстры недели». Сегодня продюсеры просто не дали бы зелёный свет проекту с 327 сериями — слишком рискованно, слишком долго, слишком дорого.

Но именно в этом и была магия: сериал строил собственную мифологию — от демонов до архангелов, от ада до апокалипсиса. Сложно представить, чтобы стриминг, привыкший к мини-сезонам и финалам через восемь серий, выдержал подобную сагу. «Сверхъестественное» — пример той настойчивости, которой сейчас уже не бывает.

«Баффи — истребительница вампиров» (1997–2003)

Сегодня сериал Джосса Уидона, вероятно, закрылся бы после первого сезона. Медленный старт, специфический юмор, подростковая метафорика — стриминг не дал бы ему шанса «раскачаться». Но именно Баффи изменила телевидение: впервые подростковая драма стала площадкой для философии, феминизма и хоррора одновременно.

Баффи сражалась не только с чудовищами, но и с одиночеством, взрослением, смертью. Тогда это было революцией — сейчас это было бы «рискованным концептом». Фэнтези с душой, где чудовище — метафора внутреннего страха, больше не вписывается в формат быстрых просмотров.

«Хроники Шаннары» (2016–2017)

Последняя вспышка классического «олдскульного» фэнтези на телевидении. MTV рискнула объединить подростковую мелодраму и эпос с эльфами, магией и древними артефактами — и риск не оправдался по рейтингам, но подарил зрителям редкое ощущение приключения.

Сегодня подобный проект не выжил бы в условиях стриминговых алгоритмов. Слишком яркий, слишком искренний, слишком «нелогичный» для платформ, где каждая минута просчитывается. «Хроники Шаннары» остались напоминанием, что фэнтези может быть не только грандиозным, но и по-подростковому романтичным — и именно в этом его сила.

Анастасия Луковникова
