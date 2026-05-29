Grand Cinema — городской мультиплекс, расположенный по адресу ул. Ахмет Байтурсынулы, 34 в Астане, Казахстан. Кинотеатр ориентирован на популярный репертуар: новинки коммерческого кино, семейные и блокбастеры. Имеет несколько кинозалов с современным цифровым кинопроекционным оборудованием, показами в 2D и 3D, а также качественным многоканальным звуком. Для посетителей доступны удобные кресла, зона снеков и напитков, кассы и терминалы онлайн-продажи билетов. Кинотеатр обслуживает широкую аудиторию жителей и гостей столицы, обеспечивает доступность для маломобильных групп и современный уровень сервиса, характерный для городских мультиплексов.