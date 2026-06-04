Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел

Турецкие мелодраматические сериалы давно стали отдельным жанром, который держит у экрана миллионы зрителей.
Они соединяют в себе пейзажи Востока, глубокие чувства и истории, где судьба героев висит на волоске. И если «Далекий город» стал для вас откровением, эти четыре сериала подарят те же эмоции.
«Сердечная рана» (2021)
История Ферита, преданного невестой за три дня до свадьбы. Случайное знакомство с Айше приводит к фиктивному браку, который постепенно превращается в настоящую любовь.
Сильные эмоции, страстные сцены и болезненные выборы — всё, за что зрители ценят турецкие драмы.
«Семья» (2023)
Кыванч Татлытуг в роли Аслана Сайкана, наследника мафиозного клана, и Серенай Сарыкая в роли Девин, женщины, ради которой он готов бросить всё.
Но прошлое не отпускает: давление семьи и криминальные связи превращают их любовь в постоянную борьбу за право быть вместе.
«Гюльджемаль» (2023)
Месть против чувств — главная дилемма этой истории. Брошенный в детстве Гюльджемаль возвращается взрослым и опасным, чтобы разрушить жизнь матери.
Но встреча с молодой художницей меняет всё: теперь ему приходится выбирать между ненавистью и любовью.
«Помни о любви» (2025)
Ханде Эрчел и Барыш Ардуч вновь на экране в истории о расставшихся влюблённых, которых объединяет наследство — дом в Каппадокии. Чтобы его получить, они должны притворяться парой. Романтика, чарующие пейзажи и борьба между прошлым и настоящим делают сериал ярким событием года, пишет дзен-канал DramDizi.
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Сериал
|
Год
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Жанр
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Главные актёры
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Сердечная рана
|
2021
|
Мелодрама
|
Гекхан Алкан, Ягмур Танрисевсин
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Семья
|
2023
|
Драма, криминал
|
Кыванч Татлытуг, Серенай Сарыкая
|
Гюльджемаль
|
2023
|
Драма
|
Мурат Юналмыш, Мелис Сезен
|
Помни о любви
|
2025
|
Мелодрама
|
Ханде Эрчел, Барыш Ардуч
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