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Киноафиша Статьи Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел

Если ищете сериал как «Далекий город» — вот 4 турецкие мелодрамы, которые оставят вас без сна: в №4 Ханде Эрчел

4 июня 2026 08:00 Проверено редакцией
«Далекий город»

Любовь, предательство и сила традиций — здесь драма всегда идёт рука об руку со страстью.

Турецкие мелодраматические сериалы давно стали отдельным жанром, который держит у экрана миллионы зрителей.

Они соединяют в себе пейзажи Востока, глубокие чувства и истории, где судьба героев висит на волоске. И если «Далекий город» стал для вас откровением, эти четыре сериала подарят те же эмоции.

«Сердечная рана» (2021)

История Ферита, преданного невестой за три дня до свадьбы. Случайное знакомство с Айше приводит к фиктивному браку, который постепенно превращается в настоящую любовь.

Сильные эмоции, страстные сцены и болезненные выборы — всё, за что зрители ценят турецкие драмы.

«Сердечная рана»

«Семья» (2023)

Кыванч Татлытуг в роли Аслана Сайкана, наследника мафиозного клана, и Серенай Сарыкая в роли Девин, женщины, ради которой он готов бросить всё.

Но прошлое не отпускает: давление семьи и криминальные связи превращают их любовь в постоянную борьбу за право быть вместе.

«Семья»

«Гюльджемаль» (2023)

Месть против чувств — главная дилемма этой истории. Брошенный в детстве Гюльджемаль возвращается взрослым и опасным, чтобы разрушить жизнь матери.

Но встреча с молодой художницей меняет всё: теперь ему приходится выбирать между ненавистью и любовью.

«Гюльджемаль»

«Помни о любви» (2025)

Ханде Эрчел и Барыш Ардуч вновь на экране в истории о расставшихся влюблённых, которых объединяет наследство — дом в Каппадокии. Чтобы его получить, они должны притворяться парой. Романтика, чарующие пейзажи и борьба между прошлым и настоящим делают сериал ярким событием года, пишет дзен-канал DramDizi.

Сериал

Год

Жанр

Главные актёры

Сердечная рана

2021

Мелодрама

Гекхан Алкан, Ягмур Танрисевсин

Семья

2023

Драма, криминал

Кыванч Татлытуг, Серенай Сарыкая

Гюльджемаль

2023

Драма

Мурат Юналмыш, Мелис Сезен

Помни о любви

2025

Мелодрама

Ханде Эрчел, Барыш Ардуч

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Фото: Кадры из сериалов: «Сердечная рана», «Гюльджемаль», «Далекий город», «Семья»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
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