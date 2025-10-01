Меню
Если вам нравилась «Черная любовь» — «Восхитительный вечер» от Netflix подарит тот же накал страстей: история, где богатство рушит жизни

1 октября 2025 07:00
Кадр из сериала "Восхитительный вечер"

Долгожданная премьера с Энгином Акюреком и Аслы Энвер обещает зрителям всё, за что так любят турдизи: любовь, предательство и битву двух миров.

Осень 2025 года готовит поклонникам турецких сериалов особый подарок — выход драмы «Восхитительный вечер».

Проект с участием Энгина Акюрека и Аслы Энвер уже называют одним из самых ожидаемых: в нём есть и социальный конфликт, и запретная любовь, и противостояние, которое напоминает лучшие хиты жанра, включая культовую «Черную любовь».

Сюжет: любовь и шахматы

В центре истории — Осман Булут, амбициозный руководитель судоходной компании, добившийся всего собственными силами, и Нихаль, талантливая дизайнер и наследница влиятельного рода.

Их встреча превращается в шахматную партию, где каждый ход меняет не только личные судьбы, но и расстановку сил в борьбе богатства и власти.

Почему сериал сравнивают с хитами

«Восхитительный вечер» перекликается с «Черной любовью» тем, что чувства героев развиваются на фоне неравного социального положения и давления со стороны семей.

Здесь, как и в «Стамбульской невесте», мир традиций сталкивается с энергией нового поколения, а любовь становится главным оружием в борьбе за будущее.

Кадр из сериала "Восхитительный вечер"

Звёздный дуэт на экране

Энгин Акюрек давно зарекомендовал себя как один из самых ярких актёров турдизи: его роли в «В чём вина Фатмагюль?» и «Грязные деньги и любовь» стали классикой.

Аслы Энвер известна по «Стамбульской невесте» и другим драмам, где она покоряла зрителей искренностью игры. Их союз на экране обещает мощную химию и новые эмоциональные высоты.

«Восхитительный вечер» выходит 10 октября на Netflix.

Фото: Кадр из сериала "Восхитительный вечер"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
