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Киноафиша Статьи «Ужас, коровьи глаза и накаченные губы»: зрители назвали двух самых отталкивающих наложниц Сулеймана в «Великолепном веке»

«Ужас, коровьи глаза и накаченные губы»: зрители назвали двух самых отталкивающих наложниц Сулеймана в «Великолепном веке»

4 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

Именно они вызвали шквал критики. К самим актрисам вопросов ноль.

История любви Хюррем и Сулеймана в «Великолепном веке» — это та самая линия, ради которой миллионы зрителей снова и снова пересматривали сериал. Но ведь падишах никогда не был одинок.

В гареме появлялись и другие женщины, и далеко не все они пришлись по душе поклонникам. Есть две фигуры, которые зрители называют самыми неприятными и отталкивающими — Садыка-хатун и Изабелла Кастильская.

Садыка-хатун

Виктория, ставшая в гареме Садыкой, изначально выглядела как пешка чужих игр. Она должна была пробраться к султану и убить его. Но попытки оказались неудачными, и вместо коварной интриганки зрители увидели тихую, невыразительную девушку.

На форумах о «Великолепном веке» её обсуждают до сих пор. Один комментарий звучит особенно жёстко: «Серая крыска, на фоне Хюррем вообще терялась». Другой пользователь добавляет: «А что Садыка? … были пару поцелуев … но это ж как-то несерьёзно».

Кадр из сериала «Великолепный век»

Интересно, что к актрисе Саадет Аксой претензий почти не было. Говорили, что играла она честно, но вот образ получился слабым. И именно это сделало Садыку одной из самых нелюбимых героинь — она раздражала своей блеклостью, хотя сценаристы явно рассчитывали на другое.

Принцесса Изабелла Кастильская

Изабелла — противоположность Виктории. Гордая, упрямая, независимая. Её появление в гареме султана сразу вызвало бурю эмоций. Казалось бы, европейская принцесса должна добавить интриги, но вместо этого зрители назвали её образ вульгарным и непривлекательным.

«Изабелла — ужас, коровьи глаза и накаченные губы», — пишут на форумах. На Reddit можно встретить и такое: «Её сюжетная линия была худшей… не было никакой искры с Сулейманом, и да, эта странная штука с губами».

Кадр из сериала «Великолепный век»

Мелике Ипек Ялова, сыгравшая принцессу, получила волну критики — за «глупые ужимки» и «неправдоподобные страдания». Но были и те, кто вставал на её защиту, напоминая: актриса лишь исполнила то, что прописали сценаристы.

В итоге у зрителей две крайности: Садыка казалась слишком серой, а Изабелла — слишком яркой, даже отталкивающей. Но факт остаётся фактом: именно их образы вызвали больше всего споров.

И пусть Хюррем в итоге победила всех соперниц, эти две женщины в истории сериала остались символом того, как гарем Сулеймана мог быть полон не только красоты, но и раздражающих фигур.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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