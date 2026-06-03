Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино

Устали от бесконечных новогодних комедий и ванильных рождественских мелодрам? Collider предлагает отличный контраст — десятку величайших триллеров о мести. Холодных, жестоких и гениально снятых.
Когда месть — искусство
На первом месте — легендарный «Олдбой» Пак Чхан-ука. Пятнадцать лет заключения без объяснений и столь же безжалостная расплата — классика жанра, где каждая сцена будто бьёт по нервам.
Следом идёт «Мементо» Кристофера Нолана, рассказанный задом наперёд — герой с потерей памяти мстит, собирая события по осколкам. А замыкает тройку «Убить Билла» — тарантиновский балет крови и стиля, где катана звучит громче слов.
В десятке — не только Голливуд
Collider подчёркивает: лучшие истории о возмездии сегодня приходят из Азии. В списке — южнокорейский «Я видел дьявола», изнуряющая дуэль между агентом и маньяком, и «Служанка», где месть превращается в чувственный спектакль. Из западных хитов выделяют «Престиж» Нолана — войну двух магов, готовых уничтожить друг друга ради аплодисментов.
10 лучших фильмов о мести по версии Collider:
- «Олдбой» (2003)
- «Мементо» (2000)
- «Убить Билла» (2003–2004)
- «Я видел дьявола» (2010)
- «Наёмный убийца» (1989)
- «Служанка» (2016)
- «Престиж» (2006)
- «В упор» (1967)
- «Исчезнувшая» (2014)
- «Человек из ниоткуда» (2010)