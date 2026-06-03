Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино

Устали от бесконечных новогодних комедий и ванильных рождественских мелодрам? Collider предлагает отличный контраст — десятку величайших триллеров о мести. Холодных, жестоких и гениально снятых.

Когда месть — искусство

На первом месте — легендарный «Олдбой» Пак Чхан-ука. Пятнадцать лет заключения без объяснений и столь же безжалостная расплата — классика жанра, где каждая сцена будто бьёт по нервам.

Следом идёт «Мементо» Кристофера Нолана, рассказанный задом наперёд — герой с потерей памяти мстит, собирая события по осколкам. А замыкает тройку «Убить Билла» — тарантиновский балет крови и стиля, где катана звучит громче слов.

В десятке — не только Голливуд

Collider подчёркивает: лучшие истории о возмездии сегодня приходят из Азии. В списке — южнокорейский «Я видел дьявола», изнуряющая дуэль между агентом и маньяком, и «Служанка», где месть превращается в чувственный спектакль. Из западных хитов выделяют «Престиж» Нолана — войну двух магов, готовых уничтожить друг друга ради аплодисментов.

10 лучших фильмов о мести по версии Collider: