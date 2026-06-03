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Киноафиша Статьи Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино

Без «Декстера», но с другими маньяками: Collider назвал 10 величайших триллеров, которые не дают выдохнуть — есть и Нолан, и Тарантино

3 июня 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Я видел дьявола» (2010), «Служанка» (2016), «В упор» (1967), «Человек из ниоткуда» (2010)

Никакой ванили и розовых соплей.

Устали от бесконечных новогодних комедий и ванильных рождественских мелодрам? Collider предлагает отличный контраст — десятку величайших триллеров о мести. Холодных, жестоких и гениально снятых.

Когда месть — искусство

На первом месте — легендарный «Олдбой» Пак Чхан-ука. Пятнадцать лет заключения без объяснений и столь же безжалостная расплата — классика жанра, где каждая сцена будто бьёт по нервам.

Следом идёт «Мементо» Кристофера Нолана, рассказанный задом наперёд — герой с потерей памяти мстит, собирая события по осколкам. А замыкает тройку «Убить Билла» — тарантиновский балет крови и стиля, где катана звучит громче слов.

В десятке — не только Голливуд

Collider подчёркивает: лучшие истории о возмездии сегодня приходят из Азии. В списке — южнокорейский «Я видел дьявола», изнуряющая дуэль между агентом и маньяком, и «Служанка», где месть превращается в чувственный спектакль. Из западных хитов выделяют «Престиж» Нолана — войну двух магов, готовых уничтожить друг друга ради аплодисментов.

10 лучших фильмов о мести по версии Collider:

  1. «Олдбой» (2003)
  2. «Мементо» (2000)
  3. «Убить Билла» (2003–2004)
  4. «Я видел дьявола» (2010)
  5. «Наёмный убийца» (1989)
  6. «Служанка» (2016)
  7. «Престиж» (2006)
  8. «В упор» (1967)
  9. «Исчезнувшая» (2014)
  10. «Человек из ниоткуда» (2010)
Фото: Кадр из фильма «Я видел дьявола» (2010), «Служанка» (2016), «В упор» (1967), «Человек из ниоткуда» (2010)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
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