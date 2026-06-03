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Киноафиша Статьи Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым

Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым

3 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Поклонники были разочарованы работой автора.

Даже у гениев анимации бывают творческие провалы. Хаяо Миядзаки, легенда Studio Ghibli, — не исключение. При всём уважении к его «Унесённым призраками» и «Ходячему замку», некоторые работы мастера вызывают споры.

Дискуссии вызвала премьера «Мальчика и птицы», ленты 2023 года, последней на данный момент в фильмографии Миядзаки. Сейчас у нее только 7,4 на IMDb, ниже оценки только у короткометражек, которые автор создавал на заре карьеры в 70-е.

Сюжет мультфильма «Мальчик и птица»

После гибели матери во время бомбардировки жизнь юного Махито меняется навсегда. Год спустя его отец женится на Нацуко — сестре погибшей жены. Семья переезжает в новый дом, но Махито не может смириться с потерей и принять мачеху, хотя та проявляет к нему искреннюю заботу.

Одиночество мальчика скрашивают лишь соседские старушки и загадочная серая цапля. Именно эта птица неожиданно становится проводником Махито в таинственный параллельный мир, где ему предстоит пережить настоящее приключение и, возможно, найти утешение.

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица»

Критика мультфильма «Мальчик и птица»

В 2013 году Миядзаки заявил, что уходит на пенсию и выпустил триумфальный «Ветер крепчает». Но спустя 10 лет он вернулся с мультфильмом «Мальчик и птица». И многих этим он только разочаровал.

Вместо творческого прорыва многие зрители увидели знакомые мотивы: ребёнок в фантастическом мире, Вторая мировая война и летательные аппараты — всё как в предыдущих работах мастера.

Критики отметили, что фильм напоминает сборную солянку из лучших сцен Миядзаки, но без прежней глубины. Сюрреалистичный финал и запутанный сюжет оставили многих равнодушными. Даже оценка 7.4 на IMDb для легенды анимации выглядит скромно — фанаты ждали большего, чем красивый, но вторичный ремейк.

Фото: Кадры из мультфильма «Мальчик и птица» (2023)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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