Вам кажется, что «Остров проклятых» существует?А если все это лишь игра воображения? Ошибаетесь, как и герой Ди Каприо

Есть фильмы, где место съёмок становится таким же героем, как главный актёр. «Остров проклятых» Мартина Скорсезе — как раз из таких. Атмосфера готического ужаса, штормы, маяк и мрачная психбольница будто существуют на карте, и зритель верит: такой остров точно есть. Но правда, как всегда, интереснее — единого острова для съёмок не существовало.

Заброшенная больница вместо декораций

Главной локацией в фильме стала психиатрическая клиника. Снимать её поехали в заброшенный Danvers State Hospital в Массачусетсе — месте с печальной репутацией.

Больницу закрыли в 1992 году, а до этого она прославилась жестоким обращением с пациентами и пугающими историями о методах лечения. Именно её коридоры и палаты подарили «Острову проклятых» тот самый леденящий ужас.

Где снимали маяк и побег

Знаковая сцена с маяком, где герой Ди Каприо сталкивается с правдой, снималась на полуострове Нахант в Бостонской бухте. Скалы и океанская буря сделали локацию максимально убедительной. Пещеры и обрывы же достраивались уже с помощью компьютерной графики — природа Массачусетса просто не могла дать режиссёру всё в одном месте.

Другие города и скрытые детали

Не обошлось и без дополнительных площадок. На Статен-Айленде в Нью-Йорке использовали заброшенную тюрьму — там герой говорил с заключённым в камере. А в городе Медфорд снимали экстерьеры и коридоры другой психиатрической больницы.

Сами же интерьеры в ряде сцен были собраны в павильонах, где художники вручную воссоздали нужную Скорсезе атмосферу: трещины на стенах, облупившаяся краска, холодный свет.

Итог прост: никакого «настоящего» острова нет. «Остров проклятых» — это пазл из реальных локаций Бостона, Нью-Йорка и павильонов, сдобренный графикой. И именно из этой смеси реальности и вымысла родился мир, где зритель вместе с героем Ди Каприо до последнего не понимает, где кончается иллюзия.

Хотите по-настоящему ощутить атмосферу фильма? Достаточно взглянуть на фото Danvers State Hospital — и станет ясно: Скорсезе не пришлось ничего придумывать, сама история этого места пугает сильнее любого сценария.