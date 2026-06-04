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Киноафиша Статьи Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились

Лучший броманс во всем фэнтези: почему Гимли и Леголас сначала ненавидели друг друга, а затем подружились

4 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Властелин колец»

На это указывает несколько причин.

Мало кто из фанатов «Властелина колец» не помнит Леголаса и Гимли. Их связь стала образцом настоящей мужской дружбы, того самого броманса. А ведь отношения героев сначала были окружены ощущением взаимной неприязни.

Тот самый момент на Совете в Ривенделле, где Гимли яростно протестует против того, чтобы Кольцо досталось эльфу, красноречиво об этом говорит.

Так что же заставило их пересмотреть свои взгляды? В Сети нашли несколько причин.

Общая цель

Их дружба выросла не на пустом месте. Первым кирпичиком в её фундамент стало осознание простой истины: если Тёмный Властелин вернётся, пощады не жди никому. Эта общая угроза заставила героев отложить в сторону распри.

Соперничество

Гимли и Леголас перенесли свой спор в битву с орками, устроив личный зачёт по поражению целей. Это странное состязание стало для них языком общения.

Постепенно спасая друг другу жизни, соперники стали товарищами.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля»

Нестандартность

Гимли и Леголас были не совсем обычными гномом и эльфом. Секрет их дружбы кроется и в том, что оба были «белыми воронами» среди своих.

Леголас — это эльф-путешественник, искатель приключений, для которого мир был полон неизведанного. Его манил не покой родных лесов, а чудеса Гондора и тайны энтов.

Гимли, в свою очередь, ломал стереотипы о замкнутых дварфах. Вместо того чтобы коротать дни в обществе сородичей, он без колебаний отправился в рискованную миссию с разношерстной компанией.

Это сходство в характерах тоже сблизило Леголаса и Гимли, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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