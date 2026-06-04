Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее

Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее

4 июня 2026 11:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов»

Создатели не пощадили чувства поклонников.

В мире аниме тоже хватает историй, где зрителей подводили также, как в «Игре престолов». Кажется, что сюжет ведёт к великой развязке, но вместо этого — нелепые повороты, спешка или полный провал. Вспомним три самых громких случая, когда фанаты почувствовали себя обманутыми.

«Атака титанов»

Начиналось всё как мрачная и честная драма о человечестве, загнанном в угол. Но финал манги и аниме вызвал шквал разочарования. Эрен Йегер, обещавший стать героем, вдруг превращается в хладнокровного монстра, чья смерть выглядит не кульминацией, а сценарным трюком.

А финальные серии оставили зрителей с ощущением: вся эта борьба, кровь и жертвы были зря. В проекте, где раньше мог погибнуть каждый, концовка оказалась до смешного безопасной.

«Обещанная Страна Грез»

Первый сезон — как удар током: дети бегут из приюта, который оказался фермой для монстров, напряжение держит до последней секунды. Но второй сезон смял всё лучшее в спешку.

Целые сюжетные линии вырезаны, персонажи вроде Рэя отошли на второй план, а Эмма превратилась в бледную тень самой себя. Вместо ужаса и безысходности — скомканная история без настоящего финала. Фанаты до сих пор считают этот сезон одним из самых болезненных провалов в истории аниме.

«Берсерк» (2016)

Манга Кэнтаро Миуры — легенда, эталон мрачного фэнтези. Но аниме 2016 года стало настоящей пощёчиной. Уродливая компьютерная графика, дёрганая анимация и оборванный сюжет убили атмосферу оригинала.

Фанаты ждали мощного возвращения после культовой версии 1997-го, но получили проект, который убедил многих: достойного «Берсерка» на экране, похоже, не будет.

Эти три тайтла — наглядное напоминание: даже самые сильные истории можно испортить плохими решениями. И зрители это не прощают.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас Эти 6 научно-фантастических аниме затянут вас в антиутопию с головой: показывают будущее без прикрас Читать дальше 2 июня 2026
Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Еще до «Разделения» Бен Стиллер снял успешный сериал: если вам нравится «Побег из Шоушенка», то вы будете в восторге Читать дальше 5 июня 2026
Зрители выбрали 5 лучших серий «Шерлока»: когда мозг на пределе, а сердце бьется, будто в последний раз Зрители выбрали 5 лучших серий «Шерлока»: когда мозг на пределе, а сердце бьется, будто в последний раз Читать дальше 4 июня 2026
Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином Читать дальше 4 июня 2026
Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь Как Умэ стала демоном в «Клинке, рассекающем демонов»? Вспомним сцену, от которой фанатов бросает в дрожь Читать дальше 3 июня 2026
Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым Скопировал сам себя и прогадал: это аниме Миядзаки фанаты считают самым слабым Читать дальше 3 июня 2026
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест) Читать дальше 3 июня 2026
Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона Эту сцену из «Игры престолов» обсуждают до сих пор: а ведь Тайвин на самом деле не собирался казнить Тириона Читать дальше 2 июня 2026
«Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» «Бред сивой кобылы», а еще «Все голые и противные, сплошная грязь и пошлятина»: за что хаят на чем свет стоит ту самую легендарную «Игру престолов» Читать дальше 1 июня 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше