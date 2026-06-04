Думаете, только с фандомом «Игры престолов» жестоко обошлись? Вот 3 культовых аниме, которые ранили зрителей еще сильнее

В мире аниме тоже хватает историй, где зрителей подводили также, как в «Игре престолов». Кажется, что сюжет ведёт к великой развязке, но вместо этого — нелепые повороты, спешка или полный провал. Вспомним три самых громких случая, когда фанаты почувствовали себя обманутыми.

«Атака титанов»

Начиналось всё как мрачная и честная драма о человечестве, загнанном в угол. Но финал манги и аниме вызвал шквал разочарования. Эрен Йегер, обещавший стать героем, вдруг превращается в хладнокровного монстра, чья смерть выглядит не кульминацией, а сценарным трюком.

А финальные серии оставили зрителей с ощущением: вся эта борьба, кровь и жертвы были зря. В проекте, где раньше мог погибнуть каждый, концовка оказалась до смешного безопасной.

«Обещанная Страна Грез»

Первый сезон — как удар током: дети бегут из приюта, который оказался фермой для монстров, напряжение держит до последней секунды. Но второй сезон смял всё лучшее в спешку.

Целые сюжетные линии вырезаны, персонажи вроде Рэя отошли на второй план, а Эмма превратилась в бледную тень самой себя. Вместо ужаса и безысходности — скомканная история без настоящего финала. Фанаты до сих пор считают этот сезон одним из самых болезненных провалов в истории аниме.

«Берсерк» (2016)

Манга Кэнтаро Миуры — легенда, эталон мрачного фэнтези. Но аниме 2016 года стало настоящей пощёчиной. Уродливая компьютерная графика, дёрганая анимация и оборванный сюжет убили атмосферу оригинала.

Фанаты ждали мощного возвращения после культовой версии 1997-го, но получили проект, который убедил многих: достойного «Берсерка» на экране, похоже, не будет.

Эти три тайтла — наглядное напоминание: даже самые сильные истории можно испортить плохими решениями. И зрители это не прощают.