Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином

Головной убор Монки Д. Луффи — это настоящий символ «Ван-Писа». Именно она подарила главному герою прозвище «Луффи Соломенная Шляпа».

Этот головной убор имеет богатую историю. Луффи получил его в детстве от пирата Шанкса и поклялся отдать обратно, когда станет самым великим пиратом и найдет главное сокровище. Позже выяснилось, что шляпа когда-то принадлежала самому Гол Д. Роджеру.

Хотя шляпа и стала визитной карточкой Луффи, он иногда снимает её в особенно опасных ситуациях. Например, доверяет Нами или Усоппу, чтобы уберечь от повреждений.

Удивительно, но этот аксессуар «пережил» все невероятные приключения капитана. Он выдерживал даже те битвы, где по логике должен был быть уничтожен — словно обладает собственной волей к жизни, как и его владелец.