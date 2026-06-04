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Шляпа у Луффи из «Ван-Пис» появилась не просто так: вот кто раньше был ее хозяином

4 июня 2026 07:00 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Ван-Пис»

У этого аксессуара богатая история.

Головной убор Монки Д. Луффи — это настоящий символ «Ван-Писа». Именно она подарила главному герою прозвище «Луффи Соломенная Шляпа».

Этот головной убор имеет богатую историю. Луффи получил его в детстве от пирата Шанкса и поклялся отдать обратно, когда станет самым великим пиратом и найдет главное сокровище. Позже выяснилось, что шляпа когда-то принадлежала самому Гол Д. Роджеру.

Хотя шляпа и стала визитной карточкой Луффи, он иногда снимает её в особенно опасных ситуациях. Например, доверяет Нами или Усоппу, чтобы уберечь от повреждений.

Кадр из мультсериала «Ван-Пис»

Удивительно, но этот аксессуар «пережил» все невероятные приключения капитана. Он выдерживал даже те битвы, где по логике должен был быть уничтожен — словно обладает собственной волей к жизни, как и его владелец.

Фото: Кадры из мультсериала «Ван-Пис»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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