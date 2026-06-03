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Киноафиша Статьи Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест)

Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест)

3 июня 2026 10:00 Проверено редакцией
Волк не с Уолл-Стрит, а с Алматы: так бы выглядели актеры Голливуда, если бы родились в Казахстане — угадаете всех? (тест)

Пользователи уже придумали им десятки имен, и «Бекмекбек Камбермек» — еще не самое смешное.

Нейросеть может выполнять сотни полезных функций, но, кажется, одна из самых любимых у пользователей — это всячески переделывать фотографии известных актеров. На этот раз искусственный интеллект показал, как бы выглядели звезды Голливуда, если бы родились в Казахстане.

В Сети комментаторы уже придумали им десятки новых псевдонимов. А мы предлагаем вам пройти тест и угадать, кто же скрывается под масками Бекмекбека Камбермека, Леонбека Дикапбаева и других. А после теста взгляните, почему теперь снимают меньше костюмированных дорам.

Фото: Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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